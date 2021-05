Clamoroso Mediaset: Chiude Uomini e Donne. L’annuncio di Maria de Filippi sconvolge i fan. Contratto scaduto per la Queen

Si concluderà il 28 maggio l’edizione attuale di Uomini e Donne, la trasmissione Mediaset che vede i single conoscersi e frequentarsi alla ricerca dell’amore. E’ Maria De Filippi la regina indiscussa dello show di grande successo, con il suo share sempre elevato nonostante la difficile fascia oraria. Il dating show va in onda da più di 20 anni e non ha mai perso un colpo. A parteciparvi persone di tutte le età, stili, orientamenti sessuali. Quest’anno è arrivato anche il trono curvy, per un importante messaggio di body positivity. Sempre al passo con i tempi e con gli argomenti del momento, viene seguito da milioni di italiani.

La pausa estiva arriva sempre e la Mediaset sarà costretta a sostituire Uomini e Donne con le fiction e i soliti film pomeridiani. Quest’anno scadrà anche il contratto di Maria De Filippi con la rete, ma la moglie di Maurizio Costanzo è già pronta a rinnovarlo. La trasmissione di Canale 5 tornerà dunque a tenerci compagnia e a farci appassionare alle sue storie d’amore. Al fianco della Queen Mary, come sempre, ci saranno Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. I tre opinionisti sono parte integrante dello show, e senza i loro commenti senza peli sulla lingua non sarebbe lo stesso.

In particolare, Tina Cipollari con la sua continua disapprovazione nei confronti di una dama del parterre femminile di Uomini e Donne l’ha resa famosa in tutta Italia. I siparietti creati dalle due donne sono sempre molto seguiti, al punto che Maria De Filippi è costretta a lasciare gran parte della puntata proprio per la dama in questione. Si tratta di Gemma Galgani, che da ben undici anni scende le famose scale della trasmissione di Canale 5 in cerca dell’amore. Un amore che ancora tarda ad arrivare, con la donna che ha ormai compiuto l’età di 71 anni e diventa sempre più selettiva.

Anche in questa stagione la Galgani non è riuscita a incontrare un compagno di vita. La frequentazione con Aldo, che sta conoscendo in questo periodo, non sembra essere destinata a un buon finale. La 71enne non è interessata all’uomo se non come amico. E’ quindi probabile che per la prossima stagione la rivedremo seduta tra il parterre femminile di Uomini e Donne. Nonostante negli ultimi giorni siano girate molte voci su una sua uscita dal programma e su una sostituzione che Maria De Filippi avrebbe in mente con un’altra dama, Isabella, sempre pronta a dare il suo parere sulle storie altrui.

Queen Mary sembra apprezzarla molto e questo mette in discussione l’egemonia di Gemma Galgani. Intanto, il 28 maggio si avvicina e tutti gli occhi sono puntati sui tre tronisti, ognuno alle prese con due corteggiatori. Secondo le ultime anticipazioni, la prima a fare la sua scelta sarà proprio la protagonista del trono curvy di Uomini e Donne, Samantha. La ragazza è attualmente divisa tra Alessio e Bohdan. Nonostante il rapporto con l’ex tentatore di Temptation Island sembri andare a gonfie vele, sceglierà Alessio, ex calciatore con cui litiga spesso ma che evidentemente ha fatto maggior breccia nel suo cuore. E voi che ne pensate? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Clamoroso Mediaset: Chiude Uomini e Donne. L’annuncio di Maria de Filippi sconvolge i fan. Contratto scaduto per la Queen proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.