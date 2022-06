Clamoroso Mediaset: Maria de Filippi al posto di Ilary Blasy. Sarà lei la conduttrice del nuovo reality. Fan in delirio

Maria de Filippi al posto di Ilary Blasi. Vediamo che succede. Brutte notizie in arrivo per il longevo reality Mediaset, L’ isola dei Famosi. Secondo alcune indiscrezioni, pare proprio che l’edizione in corso, condotta da Ilary Blasi, possa essere l’ultima e non riconfermarsi per il nuovo palinsesto. In realtà, la decisione sarebbe dei vertici dell’azienda di Cologno Monzese, i quali avrebbero già pensato al nuovo programma che andrebbe a sostituire quello in diretta dall’Honduras. Scopriamo di quale si tratta.

L’isola dei famosi è quasi giunta alla puntata finale che andrà in onda lunedì 27 giugno in diretta su Canale 5. Questa condotta per la seconda volta di seguito da Ilary Blasi è stata l’edizione più lunga del reality che, per la prima volta, è andato in onda nel lontano 2003. Negli ultimi anni ha raggiunto ascolti da record, in particolare grazie anche alla simpatica conduzione dell’ex letterina e di alcuni cambiamenti del format.

Secondo alcune voci, però, il reality potrebbe non essere confermato nel nuovo palinsesto Mediaset o essere affiancato da un altro programma. Ciò non a a causa del mancato successo, in quanto di successo ce n’è stato e come, bensì a causa del ritorno di un altro vecchio reality. Stiamo parlando de La Talpa che è andato in onda per la prima volta nel 2003 sino al 2005 ed è stato condotto da Paola Perego, prima su Rai 2 e poi, le ultime due edizioni, su Italia 1.

Alcune anticipazioni, circa le novità del nuovo palinsesto Mediaset, sono state date dal portale TvBlog. Secondo quanto dichiarato pare proprio che l’azienda di Piersilvio Berlusconi avrebbe intenzione di riproporre il reality La Talpa nella primavera del 2023 e, addirittura, mandarlo in onda in contemporanea con L’ Isola dei Famosi. Sul sito, infatti, si legge “Magari l’Isola di lunedì e la La Talpa di giovedì o di venerdì, a seconda delle esigenze del palinsesto”. Il ritorno del vecchio reality, però, non ha ancora una conduttrice o un conduttore.

Per quanto riguarda, invece, la produzione, la casa produttrice potrebbe essere la Fascino PGT, quella di Maria De Filippi, vista anche la cancellazione di Temptation Island. Inoltre, non dimentichiamo che la messa in onda dei due reality avverrebbe sempre dopo la finale del Grande Fratello Vip che a settembre riaprirà le porte della casa più spiata d'Italia con alla conduzione sempre Alfonso Signorini.

