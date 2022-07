Clamoroso Mediaset, Maria de Filippi tradita: la sua pupilla la lascia e passa in Rai. La vedremo in Che Dio ci Aiuti scritto su Più Donna da Imma Bartolo.

Nelle ultime ore sta circolando una bellissima notizia per i fan sia di Che Dio ci aiuti che di Amici. Secondo un’indiscrezione la ballerina Elena D’Amario, professionista del talent di Maria De Filippi, potrebbe approdare in Rai in un ruolo tutto nuovo, quello di attrice. I telespettatori si augurano che la voce sia vera proprio perché la ragazza è molto amata. Scopriamo tutti i dettagli.

A lanciare l’indiscrezione è stato il portale TvBlog ma non solo. Qualche mese fa la ballerina ha pubblicato un’instagram story dove scrisse “Oggi studio” con l’emoticon del ciak. Dunque, a sostituire Elena Sofia Ricci che parteciperà alla settima stagione di Che Dio Ci Aiuti solo per episodi, ci sarà un’altra Elena, direttamente da Amici. Non è la prima volta che un pupillo di Maria De Filippi approda in una fiction.

Nella sesta stagione di Che Dio ci aiuti, infatti, in un episodio dell’amata fiction è apparso Stefano De Martino, in una sorta di cameo. Anche lui è stato per tanti anni ballerino professionista della scuola di Amici. A quanto pare, però, la D’Amario avrebbe un ruolo molto importante e non solo una comparsa come quello del suo collega. Non si sa ancora di cosa si tratta, ma la notizia sembra quasi certa tanto che, in una delle instagram stories da lei pubblicate, si intravede anche il copione della fiction Rai.

La fiction Che Dio ci aiuti, prodotta da Lux Vide, comincerà, con nuovi episodi che andranno in onda nella stagione 2022-2023. In questi giorni gli attori stanno già girando le riprese a Spoleto e, anche la stessa Elena sarebbe già impegnata in questa nuova avventura. Di certo la sua presenza sarà egregia siccome si tratta di una donna che fa sempre bene il suo lavoro, mettendoci sempre la passione.

Elena, infatti, ha collaborato con numerosi cantanti e registi importantissimi tra cui Alessandra Celentano, Gabriele Muccino, Timor Steffens, Nek, Emma Marrone e tanti altri. Proprio ultimamente, nell’ultima edizione del Festival di Sanremo, ha accompagnato la cantante Elisa nella serata delle cover. La sua performance, sulle note di What a Feelin’, è stata da brividi, sembrava un angelo e ha incantato tutti. E a voi piacerebbe vederla anche nella fiction? Fatecelo sapere sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguiteci su Google News

Clamoroso Mediaset, Maria de Filippi tradita: la sua pupilla la lascia e passa in Rai. La vedremo in Che Dio ci Aiuti scritto su Più Donna da Imma Bartolo.