Clamoroso Mediaset. Ufficiale: Gemma Galgani lascia Uomini e Donne e va nel famoso reality. “L’ha deciso Maria” scritto su Più Donna da Imma Bartolo.

Negli ultimi giorni stanno circolando delle indiscrezione circa il futuro lavorativo di Gemma Galgani, l’amata e veterana dama del trono over di Uomini e Donne. Pare che, da settembre, non la vedremo più nel talk di Maria De Filippi in quanto quest’ultima la vorrebbe come concorrente del nuovo reality Mediaset. La notizia sta già facendo il giro del web e i fan della donna sperano che tutto sia vero cosicché possano vedere la loro pupilla in una veste nuova.

Gemma Galgani è la veterana dama di Uomini e donne. Sono circa dieci anni che tenta di trovare l’amore nel programma della De Filippi. Inizialmente, sembrava esserci riuscita col cavaliere Giorgio Mainetti. I due, infatti, sono stati insieme per alcuni mesi vivendo un rapporto molto travagliato, sino a lasciarsi. Da quel momento la donna ha cercato di trovare un altro lieto fine, una persona più affine a lei, ma non ha ottenuto l’esito sperato. Prima che il programma terminasse per le vacanze estive, Gemma si stava frequentando col cavaliere Giovanni ma, non essendo andate in onda altre puntate, non si sa ancora con certezza come stia proseguendo la storia.

Probabilmente, a settembre, Gemma Galgani potrebbe tornare negli studi di Uomini e donne proprio per comunicare come si sia evoluto il rapporto con Giovanni. La sua presenza potrebbe limitarsi a questo in quanto è molto richiesta come concorrente di un reality. Stiamo parlando de La Talpa. L’azienda di Piersilvio Berlusconi avrebbe intenzione di riproporre il reality, andato in onda già nel 2003 e nel 2005, nella primavera del 2023. E, siccome la casa produttrice potrebbe essere la Fascino PGT, ossia quella di Maria De Filippi, si dice che quest’ultima sia la prima a volere che Gemma vi partecipasse.

In realtà si vociferava che Gemma Galgani potesse essere una nuova concorrente del Gf Vip 7 che partirà il 12 settembre con la conduzione di Alfonso Signorini. Addirittura, la dama avrebbe potuto convivere sotto lo stesso tetto con Giorgio, suo ex, per molti mesi. Infatti, secondo alcune indiscrezione, pare proprio che il Mainetti possa diventare un nuovo gieffino. Anche perché, come è ben noto, il cavaliere, per sua decisione, manca da diversi anni nel programma di Uomini e donne e, dunque, avrebbe tutte le carte in regola per essere un papabile concorrente.

Quanto a Gemma, invece, essendo una pupilla della De Filippi, se realmente quest’ultima la volesse a La Talpa, sicuramente lei accetterebbe la proposta di Queen Mary che per anni l’ha tenuta nel suo programma dandole una popolarità notevole. Sicuramente è ancora presto per avere notizie ufficiali, in quanto, ormai, i vertici Mediaset sono più impegnati con l’imminente ritorno della settima edizione Gf Vip. Dopodiché, si potrebbero avere notizie più certe per l’altro reality che, non si esclude, potrebbe essere condotto proprio dalla moglie di Costanzo. E voi sareste contenti di vedere la dama a La Talpa? Fatecelo sapere sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

