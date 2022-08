clamoroso-pier-silvio-berlusconi:-“ha-perso-la-testa-per-un-nuovo-amore.-ha-speso-una-cifra-blu-per-lei”

Il gossip dell’estate ha colpito anche Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato Mediaset. Lui è legato sentimentalmente da più di vent’anni a Silvia Toffanin, reginetta di Verissimo ed ex letterina di Passaparola. Dal loro amore sono nati due figli, Sofia Valentina e Lorenzo Mattia. I due sono da sempre molto riservati quanto riguarda la loro vita privata. Su di loro le luci dei riflettori e del gossip sono sempre accese. Nonostante se ne dicano di cotte e di crude sulla loro storia, la conduttrice, in una recente intervista ha confessato che il loro amore procede a gonfie vele e non hanno bisogno di un matrimonio per essere felici perché già lo sono.

Quello con Silvia, però, non è stato l’unico amore di Berlusconi. Precedentemente, infatti, ha avuto una relazione con la modella Emanuela Mussida dalla quale, nel 1990, è nata Lucrezia Vittoria. Di lei non si sa molto in quanto, così come il padre, tende a restare nell’ombra e a tutelare la sua privacy. Infatti, qualche anno fa è convolata a nozze in Provenza, nella villa della nonna Marina, tutto in gran segreto. Quel che è certo è che il rapporto tra Lucrezia e Pier Silvio è molto forte, talvolta viscerale.

Ma, Pier Silvio Berlusconi, oltre ad avere un folle amore per i suoi figli e per la compagna Silvia, ha anche una grande passione di nome Yacht. Pochi giorni fa è esploso il gossip sull’ultimo acquisto dell’amministratore delegato Mediaset. Ha, infatti, coronato un suo grande sogno: acquistare uno yacht megagalattico e lussuoso. Si tratta di una barca di 43 metri della serie “Vintage” e dal doppio del motore, possiede tantissime stanze e suite ed è dotata anche di una jacuzzi sul punto sole, dove potersi rilassare con tutta la famiglia.

La famiglia Berlusconi, infatti, è solita trascorrere le vacanze in barca che, ormai, con il recente acquisto, è una vera e propria reggia galleggiante. Di solito le trascorrono in Liguria dove Pier Silvio ha anche la cittadinanza onoraria, precisamente a Portofino. E, inoltre, proprio lì ha acquistato anche un'enorme villa immersa nel verde. Dunque, il magnate milanese non si fa mancare proprio nulla né per se stesso né per la sua famiglia.

