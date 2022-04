clamoroso-rai,-mara-venier-svela-la-sua-sostituta-a-domenica-in-e-lancia-una-frecciata:-“il-posto-glielo-lascio-io”.-fan-sotto-choc

Mara Venier e l’intervista senza freni. La regina della domenica di Rai Uno, in una lunga chiacchierata concessa a Il Messaggero, ha affrontato diversi temi, rispondendo in maniera frizzante e roboante, senza peli sulla lingua. La “Zia” si è pure tolta qualche sassolino dalle scarpe, in particolar modo quando ha parlato di Massimo Giletti e dell’Arena, talk che era inglobato Domenica In e che poi, in un format leggermente differente, è stato esportato dallo stesso giornalista su La7 (il programma tuttora è in onda con il titolo “Non è l’Arena”). Spazio anche a un commento su Alessia Marcuzzi che in questo momento sta affrontando un momento non entusiasmante dal punto di vista professionale essendo ancora ferma ai box per quel che riguarda il settore tv.

I risultati di Domenica In continuano ad essere più che soddisfacenti tanto che la Venier ha già strappato il prolungamento di contratto con la Rai. Sarà lei a timonare la trasmissione anche nella stagione 2022/2023. Sarà la 14esima stagione che la vedrà protagonista: record (batterà così Pippo Baudo, fermo a quota 13). “Faccio un’altra Domenica In, che è faticosissima, e poi altro: ho tante offerte, magari qualcosa con Maria De Filippi e Mara Maionchi”, ha confidato.

Con Alessia Marcuzzi condivide un rapporto di amicizia. Quando le è stato domandato se potrebbe essere lei la sua erede a Domenica In, ha risposto affermativamente: “Lei sarebbe perfetta. L’ho vista l’altra sera. Ci siamo bevute una bottiglia di champagne insieme. È in grande forma”. Quindi Mara potrebbe presto pensare alla pensione? “Col C che vado in pensione!”, la replica epica. Insomma, Alessia sarà pure “perfetta”, ma per il momento non se ne parla di cambio di guardia alla conduzione.

Nel proprio bagaglio di esperienze ci sono una miriade di interviste. C’è ancora qualche sogno nel cassetto della “Zia”? Assolutamente sì. La conduttrice di Domenica In ha infatti spiegato che ha il desiderio di intervistare Papa Francesco. “Chi non vorrebbe parlare con lui? Lo trovo straordinario. Di recente sono stata con lui un intero pomeriggio per un’udienza privata. Ha invitato tutti noi a raccontare qualcosa delle nostre vite”, ha raccontato la Venier.

Mara Venier, dente avvelenato con Massimo Giletti: le dichiarazioni sul giornalista e conduttore di Non è l’Arena

Interessante, poi, il commento riservato alle “mosse” professionale del collega Massimo Giletti, ora in forza a La7 dopo il rumoroso addio consumatosi con la tv di stato. Il Messaggero ha domandato alla Venier se pensa che Giletti potrebbe un giorno fare rientro in “Mamma Rai”, ricordandole come all’Arena ce lo aveva messo propri lei. “Esatto. Forse lui l’ha dimenticato, ma quel posto gliel’ho lasciato io perché l’idea di partenza – di Marco Luci e Cesare Lanza – era di farlo condurre a noi due. Comunque non lo so, non lo sento da tanto”, ha chiosato. I rapporti, a quanto pare, stanno a zero. E “quel forse lo ha dimenticato…” pare proprio celare un dente avvelenato della “Zia”.

