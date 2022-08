Clamoroso Romina: è amore con un uomo con 20 anni di differenza. Lui è un famosissimo

Al Bano e Romina Power continuano a far parlare di loro. Qualunque cosa accada nella loro famiglia finisce sui giornali o al centro dei riflettori. Ciò che sta facendo discutere molto negli ultimi giorni riguarda uno dei loro figli, precisamente Romina Jr. Quest’ultima pare abbia trovato l’amore in un uomo molto più grande di lei. E, subito è scattata la polemica sui social, anche sotto ai post da lei pubblicati. Lei, però, non si lascia condizionare. Ecco tutti i dettagli.

La Power e Al Bano sono una coppia dal lontano 1970, anno del loro matrimonio. Da loro amore nacquero 4 figli, Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr. In seguito, nel 1995 i due si separarono ma sono rimasti comunque una coppia sia sul palco, grazie alla loro musica, sia perchè saranno per sempre legati dall’amore che provano per i loro figli. Ebbene, tra loro, l’ultima è, ormai, un noto volto della televisione italiana. In particolare, è, spesso, ospite da Serena Bortone, a Oggi è un altro giorno, il programma pomeridiano di Rai 1. L’abbiamo vista anche da Mara Venier, a Domenica In per raccontarsi e per parlare del suo legame con la famiglia. Negli anni è riuscita a conquistare il pubblico.

Molti considerano Romina Carrisi una show girl. Infatti, è molto seguita anche su instagram e conta ben 108 mila followers. Con loro ha un bellissimo rapporto e spesso si dedica alla condivisione di foto, momenti e pensieri. Non è solita, invece, parlare troppo della sua vita privata, soprattutto quella sentimentale. Quest’estate ha trascorso alcuni giorni in in Croazia insieme alla sorella maggiore Cristel e alla sua famiglia, dove ormai si è trasferita da tempo. Ebbene, non era sola. Con lei c’era il nuovo compagno di vent’anni più grande.

Nonostante quello d’età sia un tabù non ancora superato totalmente, Romina Jr questa volta non vuole nascondersi ma vivere pienamente questo nuovo amore. Infatti, ha confessato di essere follemente innamorata di lui. Si tratta di Stefano Rastelli, 51 anni, regista dalla Rai. I due, infatti, si sono conosciuti proprio nel programma di Serene Bortone dove è scoppiato il colpo di fulmine. Per alcuni mesi, però, hanno preferito tenere segreta la loro relazione proprio per cercare di stare lontano dal gossip.

Adesso, però, i due, che sono più uniti che mai, non si nascondono più e hanno deciso di fregarsene altamente del giudizio degli altri. Hanno solo voglia di viversi a pieno la loro storia e il loro amore. Infatti, lui era presente anche al compleanno di Romina e, dunque, in compagnia di tutta la famiglia Carrisi. Insomma, la loro relazione adesso è davvero qualcosa di serio ed importante.

