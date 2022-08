Clamoroso, Romina Power torna a vivere con Al Bano. L’annuncio fa impazzire i fan: “Cosa è successo tra noi”

Sembra proprio che Al Bano e Romina si siano riavvicinati. Nelle ultime settimane sono stati avvistati più volte insieme. La coppia è tra le più conosciute in Italia, sia dal punto di vista sentimentale che professionale. Tra gli anni ’70 e ’80 hanno fatto sognare milioni di italiani con i loro brani, successivamente sbarcati in tutto il mondo. Negli anni ’90 però arriva il divorzio e l’allontanamento anche dal punto di vista lavorativo. Dopo tanti anni, i due hanno deciso di tornare sui loro passi e di continuare a collaborare nel mondo della musica. Questo ha naturalmente fatto felice milioni di fan.

Il divorzio tra Al Bano e Romina è avvenuto in un periodo molto difficile per la coppia. Avevano da poco perso Ylenia, una delle loro figlie misteriosamente scomparsa a New Orleans. Proprio ultimamente alcune fonti avevano segnalato la sua presenza in una clinica Svizzera ma non si hanno notizie certe al 100%. Dopo la separazione, entrambi hanno intrapreso strade diverse. Al Bano è legato ormai da 20 anni a Loredana Lecciso, dalla quale ha avuto altri 2 figli oltre ai 4 che già condivideva con Romina. Dopo tantissimi anni però, la storica coppia di cantanti ha deciso finalmente di tornare a duettare, riprendendo i tour mondiali.

Dal momento in cui Al Bano è tornato a cantare insieme a Romina, il pubblico italiano ha da subito sperato che il riavvicinamento fosse non soltanto artistico. Proprio ultimamente Loredana Lecciso ha dichiarato di aver trovato nuovamente l’equilibrio perso con il cantante, anche a causa di terzi incomodi. E chissà che quella non fosse proprio una frecciatina nei confronti di Romina. Le cose però potrebbero nuovamente cambiare e stravolgersi. A lasciarlo presagire è il ritorno della Power nella sua vecchia casa a Cellino San Marco. Parliamo del paese di Al Bano, dove attualmente continua a vivere con la Lecciso.

Al Bano e Romina sono ormai leggendari, così come i loro brani. Il punto più alto della loro carriera fu sicuramente il 1984, quando vinsero il Festival di Sanremo con Ci sarà. Altri brani come Felicità, Cara terra mia, Nostalgia canaglia sono diventati un cult e sono sempre più conosciuti da tutti, anche dalle nuove generazioni. La loro collaborazione artistica era quindi destinata a riprendere vita. Il pubblico di tutto il mondo si è detto entusiasta al loro ritorno sul palco. Ed anche l’Italia, non ha mai smesso di sperarci. Ma cosa sarà della vita sentimentale di Al Bano?

Adesso che Romina è tornata a Cellino, la sua relazione con Loredana sarà più forte che mai o tornerà a crollare? Stando alle indiscrezioni, Romina sarebbe tornata proprio per poter provare prima dei concerti che li attendono. In effetti, trovarsi nello stesso paese agevola molto l'organizzazione e le prove. A breve saranno sul palco di Zurigo e successivamente su quello di Vienna. I fan si aspettano che questa sia l'occasione giusta per un ritorno di fiamma. Sarà davvero così? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

