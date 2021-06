clamoroso-tommaso-zorzi,-assente-al-grande-evento-di-lui:-rottura-definitiva?

Tommaso Zorzi ha mancato un appuntamento importante, ma non solo: casualità o scelta deliberata?

Tommaso Zorzi (screenshot instagram)

La domanda che tutti si fanno è: ci sarà un po’ di bassa pressione, tra Tommaso Zorzi e l’amore, o è solo una coincidenza quello che è successo? I fatti sono chiari, eppure non danno una visione completa della storia.

Sappiamo che Tommaso Zorzi sta vivendo da qualche tempo una bella storia d’amore con Tommaso Stanzani, ballerino ed ex partecipante di Amici 20.

La conoscenza è nata proprio mentre Stanzani partecipava al reality show di Canale 5, e Tommaso Zorzi ironicamente chiese il contatto del giovane a Maria De Filippi.

Ora però è successo qualcosa di inatteso, ed i fan si chiedono se tra i due non sia già crisi.

Tommaso Stanzani, un traguardo importante

Nelle ultime settimane, in realtà, il rapporto tra i due ragazzi era sembrato un continuo crescendo.

Incontri in famiglia, appuntamenti e perfino un video di Tommaso Stanzani in diretta da casa Zorzi: insomma, la sensazione era quella di un cielo senza nubi. Però ecco la perturbazione in arrivo.

Oggi infatti l’ex allievo della scuola di Amici si è diplomato, ed ha condiviso su Instagram questo importante traguardo. Ad accompagnarlo c’erano i suoi genitori e la sua famiglia, oltre ai suoi migliori amici.

Con loro Stanzani ha festeggiato stappando una bottiglia di champagne ed immortalando in alcuni scatti l’indimenticabile giornata.

Tommaso Stanzani neodiplomato (screenshot instagram)

Gli scatti però non mentono: Tommaso Zorzi non c’era. Strano, proprio per quel che dicevamo prima, che abbia voluto mancare ad un momento così significativo.

Ecco perché si sono subito agitati i pettegolezzi ed i rumors hanno iniziato ad insinuare un vento di crisi tra i due. Tommaso si trovava con la madre e la sorella: avrebbe quindi preferito loro all’amato.

In realtà a sentire i bene informati non ci sarebbe nulla di cui preoccuparsi: la relazione tra i due è più che stabile, e la coppia sarà senz’altro modo e tempo di festeggiare in privato.

Anzi, poche ore prima di conseguire il diploma Stanzani ha pubblicato su Instagram un selfie accompagnato dalla didascalia “Ridiamoci su…”, al quale Zorzi avrebbe ribattuto ironicamente “Magari studiamo anche oltre a ridere…”, un siparietto che testimonierebbe la buona salute della coppia.