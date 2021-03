Clamoroso, Torna il Grande Fratello Vip 2021. Svelata la prima concorrente: “E’ la ex compagna di Tommaso Zorzi”. Fan in delirio, Le novità

Si è conclusa lunedì 1 marzo la quinta edizione del Grande Fratello Vip e la produzione è già a lavoro per formare il cast che entrerà nella casa più spiata d’Italia a settembre. Da Nuovo Tv arrivano le prime indiscrezioni e già dei nomi sono in cima alla lista dei possibili candidati. Intanto, tutti gli occhi sono puntati a L’Isola dei Famosi di Ilary Blasi. Ma i veri amanti del trash non possono non sentire la mancanza dello show di Alfonso Signorini, così attento a quelle “dinamiche” che i concorrenti, con astuzia e un po’ di sana strategia, portano avanti puntata per puntata.

Sono riusciti a tenerci incatenati davanti alla televisione per ben 6 mesi i Vipponi di quest’ultima edizione del Grande Fratello vip. I risultati sono evidenti, dato che il vincitore, Tommaso Zorzi, sembra aver conquistato una brillante carriera in Mediaset. Oggi è opinionista a L’Isola e non è detto che non possa essere anche al fianco di Alfonso Signorini l’anno venturo. Il presentatore, infatti, è confermato e acclamato, ma non è detta la stessa cosa per gli opinionisti, Pupo e Antonella Elia. Questi potrebbero essere rimpiazzati, magari dalla coppia Zorzorlando. Aspettando notizie ufficiali, vediamo chi probabilmente entrerà nel cast.

La prima, quasi certa, concorrente del Grande Fratello Vip sesta edizione è Paola Caruso, la ex Bonas di Avanti un Altro di Paolo Bonolis. E’ stata proprio lei a rivelare al settimanale di essere in trattativa con la produzione del reality show. Dopo un periodo di assenza dal piccolo schermo, dovuto alla nascita del suo primo figlio, è pronta a riprendere il suo posto in televisione. “Forse farò il Grande Fratello Vip, ora mi sento pronta, dato che Michelino è un po’ più grande”. Un figlio cresciuto da sola, dato che con il suo papà la storia è andata male e, dopo vari tentativi di riavvicinamento, si sono definitivamente separati.

Un’amore burrascoso il loro, portato spesso nei salotti di Barbara D’Urso dove i due si sono fatti la guerra senza però riuscire ad arrivare a una riappacificazione. Nonostante questo, saranno sempre legati dall’amore per il piccolo Michele. Intanto, Paola Caruso guarda avanti e intraprende nuove conoscenze, non senza la paura di incorrere in altre delusioni. Attualmente, è impegnata in una relazione con Dario Socci, un pugile con la sua stessa passione per lo sport, ma la donna ammette di essere spaventata a causa delle esperienze passate: “Ho paura e ci vado con i piedi di piombo, ho fatto fatica ad aprirmi”.

Il mondo dei reality Paola Caruso lo conosce molto bene. Ha preso già parte in passato a L’Isola dei Famosi e a Pechino Express, dove concorreva proprio insieme a Tommaso Zorzi. E’ stato durante la loro corsa in Africa che si è dovuta ritirare dalla televisione e dal reality stesso, dopo aver scoperto la sua gravidanza. Probabilmente, la vedremo a settembre nella casa del Grande Fratello Vip. Insieme a lei, potrebbero esserci Andrea Iannone (ex di Belen) che quest’anno non ha potuto partecipare per motivi di lavoro, e Giovanni Ciacci e Amedeo Goria, che dovevano essere a L’Isola ma non hanno superato le prove fisiche. Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

