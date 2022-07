Clamoroso Totti- Blasi, la figlia Chanel diventa concorrente nel famoso reality. Ecco dove la vedremo scritto su Più Donna da Imma Bartolo.

Dopo la separazione tra Totti e Ilary Blasi, annunciata con un comunicato disgiunto all’Ansa, il gossip, per ora, sembra focalizzarsi su un altro membro della loro famiglia. Stiamo parlando della seconda figlia, Chanel, la quale potrebbe entrare a far parte del mondo dello spettacolo a soli 15 anni. In realtà, se proprio la ragazza vuole seguire le orme della mamma, ricordiamo che quest’ultima a soli tre anni apparve nello spot dell’Olio Cuore e già in quel momento la sua bellezza era notevole.

Per Chanel, invece, questa potrebbe essere la sua prima volta in tv. Anche lei è di una bellezza disarmante, alta, magra e bionda proprio come mamma Ilary. Ma, alcuni tratti caratteristici del viso sono tutti del papà Francesco. Questo sicuramente non è un bellissimo periodo né per lei né per i suoi fratelli, Christian e Isabel. La famiglia Totti è travolta da un enorme vortice mediatico dal quale è ancora presto per poterne uscire siccome ogni giorno escono nuovi retroscena sulla fine del matrimonio dei due coniugi.

La cronaca rosa è davvero inarrestabile. In realtà, lo è già da febbraio quando fu sganciata la prima bomba sulla crisi tra Ilary e Totti. Questi ultimi, però, cercarono in tutti i modi di smentire proprio per tutelare la loro famiglia e i loro meravigliosi figli. Purtroppo, si sa, sono sempre i ragazzi a pagare lo scotto più amaro. Ma, nel brutto, potrebbe esserci una bella notizia per Chanel: approdare in un programma televisivo. L’indiscrezione è stata data da Blogtivu.

Si tratta di una possibile partecipazione di Chanel nel docu-reality Il Collegio, trasmesso su Rai 2. I protagonisti del noto programma sono tutti adolescenti e minorenni, tra i 12 e i 17 anni. Dunque, per la figlia del capitano, sarebbe un’ottima occasione per farsi conoscere. Ma, sicuramente, la sua presenza darà una maggiore notorietà anche al programma, trattandosi della figlia di uno dei campioni del mondo e dei calciatori più amati e noti. C’è, però, un problema.

Le riprese del programma cominceranno a breve, ad Anagni. Al momento Chanel si trova in Tanzania con i suoi fratelli e mamma Ilary la quale, subito dopo aver annunciato la separazione, ha deciso di volare in Africa per stare lontano da tutto il gossip inarrestabile. Dunque, come ha fatto notare anche il sito Whoopsee, la partecipazione della ragazza risulterebbe al quanto impossibile. A meno che non ci sia un accordo tra i genitori e la produzione de Il Collegio di far partecipare la figlia appena rientra in Italia. E a voi farebbe piacere vederla in tv? Fatecelo sapere commentando sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi.

Clamoroso Totti- Blasi, la figlia Chanel diventa concorrente nel famoso reality. Ecco dove la vedremo scritto su Più Donna da Imma Bartolo.