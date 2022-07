Clamoroso Totti: gesto eclatante per riconquistare Ilary. Lei risponde su Instagram così. Fan in delirio

Ilary Blasi e Totti continuano ad essere al centro del gossip nonostante siano passate due settimana da quando hanno annunciato la loro separazione. Dopo essere tornata dalla Tanzania da un viaggio con i tre figli, la conduttrice si è recata subito a Sabaudia per trascorrere il resto delle vacanze. Pochi giorni fa, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato una story il cui messaggio sembra esser riferito proprio all’ex marito. Ecco i dettagli.

Ilary Blasi, conduttrice e showgirl molto amata dal pubblico italiano, si è sempre distinta in tv per la sua ironia e simpatia con una divertente dose di romanità che la rendono, come lei stessa si definisce, una ‘burina’. A fine giugno ha concluso la conduzione de l’isola dei famosi , la seconda con lei al timone, ed è stata l’edizione più lunga del reality. Stando ad alcune indiscrezioni pare che venga confermata come conduttrice anche per la prossima edizione in quanto riesce a raggiungere picchi di ascolti sempre molto alti.

Proprio dopo la fine del reality, precisamente l’11 luglio Ilary Blasi e Francesco Totti hanno annunciato, mediante un comunicato disgiunto all’Ansa, la fine del loro matrimonio durato ben 17 anni. Dal loro ventennale amore sono nati tre figli Christian, Chanel e Isabel. In seguito ala comunicazione, alcune rivelazioni hanno fatto sapere che, pur essendo in crisi già da diversi mesi, il capitano ha cercato in tutti i modi di salvare la loro storia d’amore la cui fine è divenuta, poi, inevitabile. Inoltre, l’hanno comunicato tempo dopo anche per permettere ad Ilary di condurre tranquillamente l’isola senza una forte pressione mediatica.

La fine del loro matrimonio ha gettato nello sconforto molti fan che li hanno sempre idolatrati. Al momento non si sa con esattezza in che rapporti vivono. Totti è rimasto sempre a Roma sia per cercare una casa che per non alimentare il gossip. Ilary Blasi, invece, si sta godendo a pieno le sue vacanze pubblicando anche tantissime foto e Instagram stories. Tra queste, pochi giorni fa, ha postato una foto di lei a fianco di una sua foto incorniciata che la ritrae in divisa. Ovviamente, si tratta di una cornice dita nella loro casa a Roma. Casa che, tra l’altro, resterà a lei e ai figli.

Ebbene, ciò ha suscitato dei dubbi negli utenti del web. Alcuni, infatti, ritengono che si tratti di un messaggio nei confronti di Francesco Totti, quasi come se volesse comunicare qualcosa indirettamente. Inoltre, tutti si chiedono se i due abbiano ancora una relazione coi rispettivi nuovi compagni o se siano single. Anzi, si vocifera che Totti vorrebbe a tutti i costi riconquistare la moglie nonostante pare sia stata proprio lei a volere la rottura definitiva. A quanto pare il calciatore avrebbe interrotto la relazione con Noemi e stia cercando di ritornare con la moglie. Che questa foto da “poliziotta” sia un messaggio proprio per lui? Non ci resta che attendere nuove notizie. Commentate con noi la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

Clamoroso Totti: gesto eclatante per riconquistare Ilary. Lei risponde su Instagram così. Fan in delirio scritto su Più Donna da Imma Bartolo.