Clamoroso Totti: il regalo romantico di Noemi nella stessa gioielleria dove faceva regali a Ilary. “Ecco cosa mi ha regalato” scritto su Più Donna da Imma Bartolo.

Continuano, inarrestabili, i retroscena e gli aggiornamenti sulla separazione tra Totti e Ilary. Per la cronaca rosa e le riviste di gossip sembra quasi che al momento esistano solo loro due. Tantissime, infatti, sono le notizie che stanno trapelando sulla vicenda. L’ultima riguarda dei regali che si sono scambiati il capitano e la sua nuova fiamma, Noemi e l’accordo con la Blasi. Ecco tutti i dettagli.

Come ormai è noto, Francesco e Ilary hanno deciso di separarsi consensualmente e non legalmente per cui saranno loro stessi a decidere le sorti del loro patrimonio e l’affido dei loro figli, di comune accordo. Una decisione presa in modo egregio, soprattutto per il bene dei tre ragazzi. Per ora la Blasi si trova in Africa, precisamente in Tanzania con i figli e la sorella Silvia, mentre il capitano sta cercando una nuova casa a Roma. Infatti la villa in cui vivevano tutti insieme resterà a Ilary.

Per quanto riguarda il patrimonio, essendo in separazione dei beni, sarà così suddiviso: Totti ha 7 società mentre Ilary due, con partecipazioni al 90%, la Number Five srl e la Società Sportiva Dilettantistica Sporting Club Totti. Nella prima il padre di lei, Roberto, è amministratore unico. I guadagni dell’amata ex coppia sono soprattutto immobiliari per i quali non sussisterà alcun problema visto, appunto, il regime di separazione dei beni. La conduttrice è proprietaria di un appartamento a Milano, uno a Roma, due garage e una nuda proprietà su una porzione della villa coniugale.

Totti, invece, possiede la villa all’Eur e un altro appartamento nello stesso quartiere, la casa a Sabaudia, un villino nel quartiere Axa, due magazzini e due garage. La notizia bomba che lo vede, ancora una volta, protagonista riguarda i regali tra lui e Noemi Bocchi. Quest’ultima, stando a quando riporta Il Messaggero “ha regalato a Totti un bracciale con 5 pietre (tante quante sono le lettere del suo nome) come pegno d’amore, proprio nella stessa gioielleria di via del Gambero dove il capitano era solito comprare gioielli per Ilary”. E, anche il giornale afferma che tra i due sembra proprio che la cosa sia seria.

Inoltre, si dice che Totti avrebbe addirittura regalato a Noemi, in occasione dello scorso San Valentino, un mazzo di tredici rose rosse, una per ogni mese della loro 'conoscenza'. Certo, perché i due si frequentano da vari mesi ma non è stato il capitano ad avere per primo una relazione bensì la Blasi. L'identità dell'uomo è ancora ignota ma quel che è certo è che Francesco abbia scoperto dei messaggi piccanti che hanno contribuito alla fine della loro ventennale storia d'amore.

