clamoroso-totti:-noemi-bocchi-l’ha-messo-alle-strette.-gli-amici-lanciano-l’allarme:”ecco-cosa-pretende-da-lui”

La storia tra Totti e Noemi Bocchi procede sempre più a gonfie vele. Il pupone sembra aver chiuso definitivamente con la sua ex moglie Ilary Blasi tanto che, a settembre, ci saranno i primi incontri con i rispettivi legali per la separazione. La nuova coppia sta vivendo l’estate insieme: lui nella sua villa a Sabaudia, lei in una casa in affitto per tutto il mese di agosto a San Felice Circeo. La Bocchi era solita trascorrere le vacanze estive in Sardegna ma, quest’anno, la scelta del litorale romano non è stata casuale: vuole stare quanto più vicino al suo Francesco.

A testimoniarlo sono state le paparazzate del giornale di Alfonso Signorini, CHI. Totti è stato fotografato nuovamente fuori al cancello della casa al Circeo della Bocchi e questa volta nulla è stato equivocabile. Motivo per cui Ilary si è davvero infuriata. Anche perché il pupone ha continuato a portare con se la figlia minore, Isabel ,per farla giocare con la figlia di Noemi. Ciò avrebbe fatto indignare la Blasi tanto da riprendersi sua figlia e portarla con se in Croazia. Ma non è tutto.

Da quel fatidico 11 luglio, giorno dell’annuncio della separazione, tantissime cose sono cambiate e tante altre sono state svelate sulla saga/triangolo Ilary-Totti-Bocchi. Stando a tutte le dichiarazioni e paparazzate, il capitano e Noemi si frequentano dall’autunno dell’anno scorso. Ciò in seguito a dei comportamenti ambigui di Ilary. Infatti, stando anche a quanto rivelato dall’amico Alex Nuccetelli, la Blasi avrebbe commesso qualcosa di grave più di un anno fa tanto da far cambiare a Francesco la visione della loro storia d’amore.

Dunque, è quasi un anno che la storia d’amore tra il capitano e la Bocchi va avanti. Ebbene, la donna, di recente, ha iniziato a chiedere al suo nuovo amore di uscire allo scoperto, di non nascondersi più. Ma lui proprio non riesce ancora. Su tale situazione sono intervenuti alcuni amici intimi lasciando delle dichiarazione al settimanale DiPiù. “Noemi non si considera la causa scatenante della rottura tra Ilary e Totti e vorrebbe uscire allo scoperto con lui, smettere di nascondersi. Anche perché la loro relazione non è solo un flirt, ma qualcosa di più importante“.

“Nel pieno della tempesta matrimoniale, Francesco ancora non se la sente di vivere alla luce del sole la relazione con Noemi, anche perché all’orizzonte c’è il confronto in Tribunale con Ilary per la spartizione del loro cospicuo patrimonio”. Dunque, la risposta di Totti alla richiesta della sua compagna è un no categorico poiché vuole aspettare fin quando non sarà ufficializzato il divorzio dalla Blasi, rispettando così i patti con l’ex moglie. Voi che ne pensate? Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

Clamoroso Totti: Noemi Bocchi l’ha messo alle strette. Gli amici lanciano l’allarme:”Ecco cosa pretende da lui” scritto su Più Donna da Imma Bartolo.