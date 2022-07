Clamoroso Totti: Noemi solo una copertura? Spunta la relazione con la super vip di Amici, lo Scoop, ecco chi è

Continuano, imperterriti, i pettegolezzi e i retroscena sulla separazione tra Totti e Ilary Blasi. L’indiscrezione dell’ultima ora riguarda un’ex fiamma del pupone che ritorna nella sua vita. Addirittura si dice che Noemi Bocchi sia solo una copertura per lui. Nel mentre, Ilary è sempre più lontana da lui e dal vortice mediatico che li ha travolti. Al momento, la conduttrice è a Zanzibar con i tre figli, in totale relax e la speranza che i due possano tornare insieme diventa sempre più vana.

E’ passata una settimana dal quel fatidico 11 luglio, giorno in cui l’amata coppia, adulata da tutti, ha annunciato con un comunicato disgiunto all’Ansa la fine del loro matrimonio. La cronaca rosa però è in continuo fermento, alla ricerca della verità e di tutti i retroscena che hanno portato a far si che la fiaba di Totti-Blasi non avesse il lieto fine. E’ stato dichiarato e accertato che Francesco abbiamo una nuova compagna già da molti mesi, Noemi Bocchi, di 34 anni, mamma di due figli e separata, da alcuni anni, con l’ex marito Mario Caucci. Quanto a Ilary, ancora non è chiara l’identità dell’uomo con cui si frequenta o con cui si è frequentata in passato.

Potrebbe essere anche che l’ex letterina di Passaparola abbia già avuto una storia ma che si è pure conclusa. Quel che è certo è che ora sta dedicando tutto il suo tempo ai tre figli, in un posto paradisiaco dell’Africa. Per quanto riguarda i pettegolezzi che stanno girando nelle ultime ore sulla coppia, pare che Totti, in realtà, abbia usato Noemi solo per una copertura e che si sia rivisto con una sua ex. Stiamo parlando dell’attrice, ballerina e speaker radiofonica, Rossella Brescia.

I due sono stati insieme tantissimi anni fa, prima che Totti conoscesse Ilary. Del loro legame non si è mai saputo più di tanto siccome, al tempo, erano i personaggi del momento che, dunque, cercavano il più possibile di tutelare la loro privacy. Anche successivamente non hanno mai dichiarato nulla sulla loro relazione. La notizia sul loro presunto ritorno di fiamma, però, sembra alquanto infondata. Da molti anni la Brescia è legata al coreografo Luciano Cannito. A sua volta, Francesco, il giorno prima dell’annuncio sulla separazione con Ilary, è stato avvistato sotto casa di Noemi. Il tutto è stato anche paparazzato e comunicato dal giornale Chi di Alfonso Signorini.

Inoltre, Il Messaggero ha anche riportato tale scoop. “Noemi ha regalato a Totti un bracciale con 5 pietre (tante quante sono le lettere del suo nome) come pegno d’amore, proprio nella stessa gioielleria di via del Gambero dove il capitano era solito comprare gioielli per Ilary”. Inoltre, l’amico del capitano, Alex Nuccetelli, pochi giorni fa, ha dichiarato che, a suo avviso, la loro relazione sembra essere ben consolidata. Dunque, con Rossella Brescia si tratta solo di un fake news o c’è realmente qualcosa sotto? Non ci resta che attendere per scoprirlo. Commentate con noi la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

scritto su Più Donna da Imma Bartolo.