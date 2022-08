Clamoroso Un posto al sole: Ecco chi morirà tra Viola e Susanna. I fan in rivolta sui social per l’addio all’attrice

Dopo i 15 giorni di pausa estiva, Un posto al sole, l’amatissima e longeva soap di Rai 3, è tornata a fare compagnia a milioni di italiani lunedì 29 agosto. La puntata ha raggiunto un boom di ascolti tale da risultare una delle più seguite all’esordio. Infatti ha totalizzato ben 7.6% di share. Ciò non stupisce del tutto poiché si tratta di una soap che dura da più di 25 anni ed è capace ti tenere sempre incollati alla tv i fan più accaniti che, ormai, considerano i protagonisti come persone di famiglia.

La puntata è iniziata con un tragico epilogo: Lello Valsano, boss della camorra, è riuscito nel suo intento. Ha, infatti, sparato sia Viola che Susanna a pochi passi dalla procura. Le due sono in grave condizioni e non è detto che possano farcela. I telespettatori, infatti, sono in fremito per sapere se è già scritto nel copione se una delle due morirà, o entrambe, o se, addirittura, la produzione stia aspettando di conoscere il parere del pubblico per scrivere ancora il finale. Più che altro, quest’ultima opzione è per lo più una speranza dei fan. Loro, infatti, stanno facendo un appello continuo sui social affinché entrambe possano sopravvivere.

Le anticipazioni che circolano negli ultimi giorni, però, non sono delle migliori. Pare proprio che una delle due protagoniste di Un posto al sole possa lasciare la soap. Per Susanna, interpretata da Agnese Lorenzini, è la seconda volta che si trova in fin di vita. Questa volta, però, la situazione è molto più grave e triste. La ragazza, infatti, avrebbe dovuto sposarsi a breve con Niko ed era riuscita anche a realizzare il sogno di superare il concorso in Magistratura. Viola, interpretata da Ilenia Lazzarin, è un volto storico dell’amata soap, e i fan sperano vivamente che possano continuare a vederla.

In realtà, il colpo sparato dal camorrista Valsano era per lo più indirizzato a lei in quanto moglie del magistrato Nicotera. Ebbene, come finirà questa tragica vicenda? Per ora, sembra proprio che ad avere la peggio sia Susanna. Stando alle anticipazioni, Viola sopravvivrà e il suo rapporto col marito si incrinerà definitivamente. Il loro matrimonio andrà in crisi e in frantumi. Le condizioni di Susanna, invece, dovrebbero peggiorare fino all’inevitabile.

Ma non è detta l'ultima parola. Molto probabilmente il copione su tale vicenda non è stato ancora concluso. Infatti, per alcune settimane, vedremo ancora le due ragazze in ospedale e in gravi condizioni. Sul web gli appelli sono tanti. Circola anche una foto collage che ritrae Susanna con un cartello con scritto: "Produzione non farmi morire". Dunque, la produzione di Un posto al sole accoglierà la richiesta del suo pubblico? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

Clamoroso Un posto al sole: Ecco chi morirà tra Viola e Susanna. I fan in rivolta sui social per l’addio all’attrice scritto su Più Donna da Imma Bartolo.