Clamoroso Un Posto al Sole, Marina sbotta sui social: “Non volevo andare via, Mi hanno cacciato. Ecco perchè” . Fan in protesta

Marina esce di scena da Un posto al sole: l’attrice Nina Soldano fa chiarezza e ammette che non è dipeso da lei. Tantissimi colpi di scena vivremo presto ad Un Posto al sole, tanti gli addi anche inattesi, ma anche qualcuno che ritorna dopo una lunga assenza. La cosa che però ha fatto più discutere è l’uscita di scena di una delle regine indiscusse della soap napoletana, ovvero Marina Giordano, alias Nina Soldano. La dark lady della soap opera ambientata a Napoli lascerà la città e la sua assenza ha già dilaniato il cuore dei fan, molti dei quali si chiedono già se ci sarà il ritorno di Marina in futuro e quando avremo modo di rivederla di nuovo tra i protagonisti della serie di Rai 3.

L’attrice di Marina confessa: Questa uscita di scena non è dipesa da me

A fare un po’ di chiarezza su quello che succederà è stata proprio l’attrice che veste i panni di Marina, la quale in queste ore ha scelto di pubblicare sul suo profilo ufficiale Instagram un post in cui spiega un po’ quello che è successo e ciò che accadrà nel corso dei prossimi mesi. Per prima cosa, Nina Soldano ha specificato ai numerosi fan che la seguono a Un posto al sole che la sua uscita di scena non è affatto dipesa da lei. “L’uscita di Marina non è stata una mia scelta” ha scritto l’attrice sui social.

Il post che ha pubblicato sui social recita appunto: “Buongiorno a tutti!! Vorrei chiarire un paio di cose: L’uscita di Marina non è stata una mia scelta. Se Marina tornerà e quando io questo ancora no lo so, l’unica certezza è la sua partenza. Vi ringrazio per avermi innondata di messaggi di stima, affetto e tanto amore per Marina e per me.. non fanno altro che riempirmi il cuore di gioia. Vi amo. Infine la Sodano pubblica una ashtag che richiama un celebre detto inglese “God save The Quee”. In molti hanno visto un appello a non far scomparire il personaggio

Non sono chiare le cause che hanno spinto gli autori a decidere di allontanare Nida Sodano dalla soap. Stando ad alcune fonti ci sarebbe l’intenzzione di svecchiare un po’ la serie allontanando piano piano tutti i personaggi più “anziani”. A confermare ciò anche il fatto che si dia meno spazio alle storie dei più vecchi e invece più risalto alle storie giovani. Come avevamo infatti già pubblicato, Marina non è l’unico personaggio che andrà via. A rischio ce ne sono di diversi (Potete leggere qua tutti i personaggi di Un Posto al Sole che rischiano di andare via).

Una decisione che però non piace ai fan. In Molti hanno infatti espresso il loro rammarico per la “cacciata” di Nina Sodano da Un Posto al sole e sperano che l’attrice possa presto tornare sul set e non scomparire come hanno fatto invece con altri amati della serie. celebre è il caso di Rita Giordano, la moglie di Raffaele ( Patrizio Rispo) che venne uccisa in un agguato mafioso nelle prime stagioni senza una reale spiegazione sul perchè avessero decido di eliminarla dalla serie. Sta di fatto che l’assenza di Marina si farà notare notevolmente ai fini del racconto e delle trame future della soap, ma nuovi colpi di scena terranno comunque alta l’attenzione. Nelle prossime puntate infatti vedremo il rapimento di Filippo e Leonardo ma anche alcuni grandi ritorni. State con noi per scoprire in anteprima tutto quello che c’è da sapere e seguiteci su Google News