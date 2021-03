Clamoroso Uomini e Donne, Barbara de Santi beccata con il cavaliere over. Gemma distrutta “Me l’hai rubato”. Scoppia il putiferio

Maurizio Guerci ha deciso di rispondere alle parole di Giorgio Manetti. Cosa hanno in comune? Due cose: aver partecipato a Uomini e Donne e aver frequentato Gemma Galgani. Giorgio si era espresso di recente proprio a proposito della conoscenza tra Maurizio e Gemma. Aveva detto di non credere a ciò che c’è stato tra loro due, ovvero la notte che hanno passato insieme. Insomma, Giorgio si è mostrato scettico sulla conoscenza tra la sua ex Gemma e il nuovo pretendente Maurizio. La storia fra i due poi si è conclusa, Maurizio ha lasciato Uomini e Donne per motivi di lavoro, così almeno ha dichiarato, ma la rivalità tra Cavalieri pare essere solo agli inizi.

In una lunga intervista al settimanale Mio, infatti, Guerci ha replicato alla critica ricevuta da Giorgio. Quindi ha detto: “Gli consiglierei di pensare ai fatti suoi”. Ha confermato la versione data a Uomini e Donne sulla notte passata insieme a Gemma e ha aggiunto: “Non so perché dica così, forse gli dà fastidio aver perso l’esclusiva”. Una vera e propria frecciata, e non è mica finita qui! Maurizio ha approfondito e ha spiegato meglio in cosa consisterebbe questo presunto fastidio che avrebbe provato Giorgio. Quindi ha spiegato che lui non ha sostituito Giorgio, non è stato il nuovo Giorgio. E ancora: “Mi infastidisce essere paragonato a Giorgio, come credo che a lui infastidisca essere paragonato a me”.

Ma allora cosa voleva dire? Maurizio ha ipotizzato che forse Giorgio potrebbe non aver apprezzato che Gemma sia andata avanti e che qualcuno abbia fatto con lei ciò che ha fatto lui. Insomma, nonostante entrambi abbiano chiuso la frequentazione con la Galgani è in corso uno scontro a distanza tra i due proprio per lei. Ma Guerci dopo Uomini e Donne è al centro anche di un altro gossip. Dopo aver lasciato il programma ha conosciuto un’ex storica Dama del Trono Over: Barbara De Santi. Cosa sta succedendo fra i due?

Maurizio e Barbara non sono ufficialmente fidanzati, ma si stanno conoscendo: questo ha svelato lui nell’intervista. Sono in contatto e per lui non è una semplice amica, anche perché per lui gli amici sono quelli che conosci da tempo. Se Barbara potrebbe essere la persona giusta per lui? “Ancora presto per dirlo, però credo che potrebbe esserlo”. A chi gli fa notare che Barbara è una storica rivale di Gemma lui risponde che non gli interessa. E no, non tornerebbe a Uomini e Donne per annunciare un eventuale fidanzamento con lei.

La notizia però che tra i due ci sarebbe del tenero sta già facendo il giro del web e a quanto pare la reazione di Gemma non sarebbe stata molto positiva. Ancora una volta infatti, la storica nemica di Uomini e Donne le ha rubato il cavaliere, l’uomo che al momento è stato l’unico, dopo il Gabbiano, a fare breccia nel cuore della dama torinese. Insomma se mai i due dovessero tornare in redazione per annunciare il fidanzamento ne vedremo delle belle. E voi Che ne pensate? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Clamoroso Uomini e Donne, Barbara de Santi beccata con il cavaliere over. Gemma distrutta “Me l’hai rubato”. Scoppia il putiferio proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.