Clamoroso Uomini e Donne, Il Cavaliere più famoso costretto ad andare via. Maria Scopre l’inganno. La vendetta di Veronica, Fan sotto choc

Maurizio Guerci lascia Uomini e Donne. L’annuncio è arrivato nel corso della puntata del dating show di canale 5 trasmessa l’11 febbraio. Maria De Filippi, dopo aver presentato i nuovi tronisti, Massimo Molliconi e Giacomo Czerny, ha invitato al centro dello studio il cavaliere cinquantenne. “Questa è l’ultima puntata in cui sarà presente Maurizio perchè per lavoro non potrà essere presente in studio“, afferma Maria De Filippi. Maurizio Guerci conferma aggiungendo che, sarà, comuque presente alla puntata di domani.

Tuttavia, l’annuncio di Maurizio non convince Gianni Sperti. “E’ strano come improvvisamente annunci di lasciare Uomini e Donne”, afferma l’opinionista secondo il quale il cavaliere cinquantenne non sia stato totalmente sincero con Gemma Galgani sospettendo la presenza di un’altra donna accanto a Maurizio nonostante le smentite del cavaliere. A quanto pare la decisione di lasciare sarebbe collegata alla famosa donna con cui Maurizio avrebbe una relazione fuori dl programma e che ha paura esca fuori. Il suo abbandono è quindi strategico anzi pare che sia stato voluto dalla stessa redazione e da Maria de Filippi per non gettare ombre sulla credibilità della trasmissione

MAURIZIO GUERCI LASCIA UOMINI E DONNE, LA REAZIONE DI GEMMA GALGANI

Prima di lasciare definitivamente Uomini e Donne, Maurizio Guerci incontra una signora siciliana che ha chiamato la redazione per conoscerlo. Il cavaliere non nasconde i propri dubbi soprattutto a causa della lontananza. “Esistono gli aerei”, commenta la signora. “Esistono gli aerei, i telefoni. Se c’è l’intenzione di incontrarsi ci sono tanti modi“, aggiunge Maria De Filippi. “Possiamo scambiarci i numeri comunque”, aggiunge Maurizio che poi accetta di ballare con la signora e di sentirla telefonicamente. Gemma Galgani non riesce a nascondere il proprio sguardo, un po’ malinconico, per la decisione di Maurizio di lasciare il programma e per come è finita la loro frequentazione.

Gemma da un’altra opportunità a Maurizio il poeta

A“Uomini e Donne”, giovedì 11 febbraio, spunta la foto che conquista Gemma Galgani: “Maurizio può restare”. Una storia che sembra uscita da “La Pupa e il Secchione”. Dopo la delusione patita per mano di Maurizio il mantovano, Gemma ha trovato nuovi corteggiatori, ma il cuore è ancora avvolto dalla nebbia in Val Padana e così li tiene in attesa di guarire dalle sofferenze patite in tre-settimane-tre di conoscenza.

Tra i cavalieri ad Uomini e Donne si è presentato Maurizio Peduzzi, 9 anni più piccolo della Galgani. Le ha portato una poesia, ma la dama lo ha trovato “boring”: “Come è andata? Non ci siamo trovati”. Le solite frasi per dire che una persona ti piace quanto la pioggia che si infila nel collo e nelle scarpe. L’opinionista Tina Cipollari accusò Gemma di essere interessata più alle vibrazioni del fisico che a quelle dell’anima e la torinese respinse le insinuazioni al mittente. Maria De Filippi ha riportato la calma e spiegato che Maurizio aveva mandato una foto alla Galgani: “Noi non la mostriamo, ma è pubblicata sul suo Facebook. Non è nudo e non è spinta però secondo Gemma è audace”. Gli investigatori del web in cinque minuti hanno trovato cognome, profilo, foto e parentado. Trattasi di normale selfie allo specchio a torso nudo accompagnato dalla didascalia: “A 63 anni faccio ancora la mia porca figura”. ( continua dopo la foto)

Dalla poesia ai sonetti in rima baciata. La Galgani ha raccontato di essere rimasta scandalizzata: “Ho ripensato alla sera che siamo usciti insieme e mi sono accorta che mi guardava con sguardo concupiscente. Mi ha mandato questa foto scrivendo che poteva competere con un 40enne”. Maurizio entra vestito e spiega a Gemma: “Ti ho mandato la foto perché sono rimasto perplesso dalla tua frase ‘era solo poesie’, come se avessi derubricato il mio gesto a qualcosa di noioso. Ti vediamo tutti come una donna colta, seria e quindi ci sono rimasto male. Allora mi sono detto: non sono solo poesie, sono anche molto fisico. La mia era una provocazione a una tua affermazione offensiva”. Ha ripetuto il cavaliere di Uomini e Donne

Gemma rivendica di essere rimasta traumatizzata da cotanta volgarità, di essere la “Vergine di Uomini e Donne”, ma Maria De Filippi taglia corto: “Ma lui che ha che non va? Mi sembra che sia stato rispettoso dopo la tua precedente storia, non è che morto un Papa se ne fa un altro, ci vuole un po’ di tempo. Tra l’altro sappi che Maurizio non verrà più in trasmissione. Sei sicura di chiudere?”. La 72enne fa melina, guarda il mondo con occhi stupiti e si capisce che vorrebbe tornare sui suoi passi davanti a un secchione che si è trasformato in pupo. Alla fine cede e torna sui suoi passi: “Rimani seppur con riserva. Magari ci sono state incomprensioni in questa settimana e dobbiamo conoscerci meglio anche se non devi aspettarti chissà che” e Tina chiude il sipario: “E certo! Dopo che ha visto il corpo, lo fa rimanere perché non è solo quello che scrive solo poesie”.

Armando contro Veronica in studio

A Uomini e Donne ieri Maria De Filippi non ha vissuto una puntata semplice da gestire. Dopo mesi è ritornata in studio Veronica, la bellissima dama del parterre femminile che ha lasciato il programma alla fine della sua frequentazione con Armando che si è conclusa nel peggiore dei modi. Ha deciso di affrontarlo perché di recente ha sentito spesso fare il suo nome e ha voluto replicare alle cose che ha sentito sul suo conto da casa. Appena Veronica è entrata in studio, sono saltati in nervi di Armando che si è esibito in uno spettacolo davvero brutto tanto da essere stato censurato più volte prima di abbandonare lo studio di Uomini e Donne.

Il cavaliere ha sbottato dicendole che avrebbe tantissime cose da dire sul suo conto ma che è sempre stato zitto per rispetto, e che se arriva a stuzzicarlo dopo mesi lui potrebbe anche stancarsi e dire tutto. Una minaccia velata che Veronica ha colto, dicendo che non c’è niente da dire su di lei e che quello che è successo è sempre stato molto chiaro a tutti. Armando tra l’altro si è lamentato perché lei sui social parla sempre di lui e del programma. Insomma dal confronto Armando non è uscito bene e il suo atteggiamento ha fatto capire come sia ancora scottato dall’ex damadi Uomini e Donne tanto da lasciarsi scappare “Sempre più bella”. Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra.

L’articolo Clamoroso Uomini e Donne, Il Cavaliere più famoso costretto ad andare via. Maria Scopre l’inganno. La vendetta di Veronica, Fan sotto choc proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.