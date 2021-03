Clamoroso Uomini e Donne, Il grande ritorno che tutti volevano. Gemma in estasi. Maria però smaschera l’inganno. Fan sotto choc

Eccoci alle anticipazioni di Uomini e Donne della registrazione di ieri 11 marzo. La puntata inizia come sempre con Gemma Galgani. Fanno rivedere la sfilata della scorsa volta dove lei imitava Charlize Theron nella pubblicità del profumo “J’adore” Dior. Dopo lei confessa di sentirsi sola e così decide di risentirsi con Maurizio de “Il Segreto”. Gli manda un messaggio e lui le risponde appena può così si telefonano per circa due ore. In studio i due si rinnovano l’interesse l’una l’altro e per tale motivo vengono attaccati dallo studio, in particolare da Tina e Gianni che non capiscono perchè lo rivuole se era convinta che lui fosse finto e voleva solo sfruttarla per far pubblicità al quadro.

A lui Maria chiede se sia stato contattato da un’agenzia. Lui nega e la conduttrice di Uomini e Donne sostiene che da quanto le han riferito lui è stato contattato e sollecitato ad avvicinarsi a Gemma per visibilità. Lui continua a negare dicendo che è solamente stato contattato da una signora che voleva conoscerlo, lei però taglia corto il discorso perchè non era quello che gli stava chiedendo. Visto che lui continua a dire di no il discorso finisce lì. E’ tornato Nicola Vivarelli dopo tre mesi di lontananza perchè ha lavorato sulla nave. Si è sentito un paio di volte con Gemma mentre era via ma in amicizia, non è certo tornato per lei.

Si passa al trono classico di Uomini e Donne con Massimiliano che ha fatto due esterne con Eugenia e Federica. Con la prima si è trovato molto bene. Maria dice che i due in settimana si sono scambiati tanti messaggi, tramite i quali lei gli aveva chiesto una sua foto da piccolo. In esterna lei si fa trovare seduta per terra con lo sfondo alle sue spalle di una sua foto da piccola e il posto di fronte, destinato a lui, con foto sua da piccolo che fa da sfondo. Lei in questo modo gli fa capire che vuole iniziare dall’inizio per potersi conoscere a fondo. Gli racconta del divorzio dei suoi che la accomuna molto a lui.

Tornati in studio a Uomini e Donne lei dice di sentirsi molto simile a Massimiliano. Fanno entrare Federica che ha fatto un’esterna totalmente diversa. Si è capito che lei fa ginnastica ritmica e lo mette alla prova facendogli fare un po’ di esercizi con palla, nastro e tutto ciò che si usa per queste cose, un’uscita divertente ed ironica. Lui ammette di averla portata fuori perchè la vede ‘figa‘. Vanessa gli chiede se nonostante non l’abbia portata in esterna l’abbia pensata, lui annuisce ammettendo anche che le è mancata.

Durante questa registrazione una coppia del trono over ha anche deciso di lasciare Uomini e Donne facendo una scelta improvvisa con tanto di sedie e petali di rosa. Si tratta di Sabina e Claudio. Lui deve trasferirsi per lavoro e quindi ha chiesto alla Dama di seguirlo e andare a vivere con lui. Per questo motivo entrambi non potranno più essere presenti in studio e decido di comune accordo di viversi questa relazione lontano dagli schermi televisivi. Maria è molto sorpresa perchè non si aspettava la scelta ma anche felice per loro. Per conoscere tutto sulla scelta Leggere qui:

