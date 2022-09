clamoroso-uomini-e-donne,-la-coppia-lascia-subito-la-trasmissione-alla-prima-puntata.-mai-successo-prima

La prima puntata di Uomini e Donne riaprirà con una coppia che lascia la trasmissione per vivere la relazione lontano dalle telecamere. E’ giunto settembre, l’estate è terminata e Maria De Filippi è pronta per riprendere il proprio posto sul trono della Mediaset. Le sue trasmissioni vengono riconfermate anno dopo anno. Il dating show, in particolare, è molto antico ma allo stesso tempo è sempre più moderno. La presentatrice è sempre attenta ai desideri del pubblico e non dimentica mai di lanciare uno sguardo alla società e ai suoi cambiamenti, adattando così i suoi troni.

E’ proprio a Uomini e Donne che abbiamo visto attuarsi tanti cambiamenti in televisione. Nel programma di Maria De Filippi abbiamo visto il primo trono gay e durante l’ultima stagione abbiamo visto anche quello trans. Una scelta importante in un periodo in cui l’Italia sta sempre più lottando per l’accettazione di quello che finora era visto come ‘diverso’. Non solo, la presentatrice è stata la prima a comprendere l’importanza di una voce fuori dal coro, una voce semplice che commentasse le vicende dei suoi protagonisti. E’ proprio qui che è nata la figura dell’opinionista, oggi ripresa in moltissime trasmissioni.

Maria De Filippi è una pioniera del mondo dello spettacolo e i suoi show restano sempre all’avanguardia. Come Uomini e Donne, che cambia sempre ma non muore mai. Negli ultimi anni, in effetti, ne abbiamo visti di cambiamenti. Dopo i troni classici sono arrivati i troni over, che hanno appassionato il pubblico sin dal primo momento. In questo modo la moglie di Maurizio Costanzo ha dato la possibilità a persone di età avanzata di rimettersi in gioco e crearsi anche una strada nel mondo del piccolo schermo. Lo abbiamo visto accadere, ad esempio, con Gemma Galgani, che è diventata un vero e proprio personaggio di spicco.

Se il trono classico aveva il suo spazio, successivamente Maria De Filippi ha deciso di unire tutti i suoi protagonisti, per dare ancora più movimento alle sue puntate. Così, giovani e meno giovani si mischiano in un contesto che è diventato sempre più affascinante agli occhi dei telespettatori, incollati allo schermo oggi più che mai. Con l’arrivo di settembre, siamo tutti in attesa della prima puntata di Uomini e Donne, che comincerà con un lieto fine. Due noti personaggi, infatti, decideranno di uscire mano nella mano dalla trasmissione, per vivere il loro amore lontano dalle telecamere.

Stiamo parlando di Sara e David. Lei è molto conosciuta, la signora bionda che ha avuto una storia con Biagio Di Maro, uno tra i cavalieri più famosi del trono over di Uomini e Donne. La donna ha iniziato questa nuova conoscenza nel periodo in cui la trasmissione stava volgendo al termine. Conoscenza che non si è interrotta con lo spegnimento delle telecamere, ma che è progredita durante l’estate, fino ad arrivare alla decisione di lasciare il dating show: “David e Sara si sono sentiti durante l’estate, all’inizio volevano continuare a vedersi nei prossimi giorni, ma dopo un po’ di discussioni hanno deciso di viversi fuori insieme.”

Clamoroso Uomini e Donne, La coppia lascia subito la trasmissione alla prima puntata. Mai successo prima scritto su Più Donna da Maria Costanzo.