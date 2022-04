clamoroso-uomini-e-donne,-la-famosa-dama-over-diventa-la-nuova-tronista.-la-scelta-di-maria,-fan-in-delirio

Ida Platano potrebbe diventare la nuova tronista di Uomini e Donne, o almeno questo è quello che si vocifera nei corridoi del famoso dating show di Maria De Filippi. E’ sicuramente lei la nuova protagonista che riesce ad appassionare i telespettatori. Fino ad oggi, a detenere il ruolo di reginetta del dating show c’è stata sicuramente Gemma Galgani, che ha avuto moltissimo spazio negli ultimi anni. Ma di puntata in puntata la dama torinese sembra avere sempre meno attenzione, che viene invece spostata verso la sua amica di sempre. Le due, infatti, nonostante la differenza di età hanno legato moltissimo.

“Grandi manovre a Uomini e Donne. La Galgani è in età da pensione e Maria ha già chi può sostituirla. Gemma attenta, Ida fa tanto l’amica ma vuole solo rubarti il trono” ha scritto così Riccardo Signoretti, direttore di Nuovo Tv. Probabilmente, mentre Gemma era intenta a salvaguardare il proprio posto gettando fango sulle sue rivali, Isabella e Nadia, la Platano si faceva sempre più spazio nei cuori dei telespettatori e della redazione. E infatti le ultime puntate del dating show sono sempre più incentrate su di lei. Sin dall’inizio di questa edizione è stata sicuramente la protagonista.

Dalla storia con Diego, alla storia con Alessandro, che è stata sviscerata in centro studio sotto tutti i punti di vista, nella puntata andata in onda oggi è tornato anche in gioco Riccardo, per dare nuova linfa alla sua posizione. Il pubblico comincia a essere realmente appassionato alle avventure sentimentali di Ida Platano, che a Uomini e Donne non è stata molto fortunata. Certamente, non ha trascorso nella trasmissione i dodici anni della sua amica Gemma Galgani, ma probabilmente ha avuto altrettante delusioni. A breve però Maria De Filippi potrebbe premiarla con un trono.

E’ da qualche anno che trono classico e trono over vengono registrati insieme, ma mai era capitato che una dama potesse diventare anche una tronista. E’ anche vero che Maria De Filippi non smette mai di stupirci e potrebbe decidere per questa ‘manovra’ da un momento all’altro. Per il momento, però, sono solo dicerie e non c’è nulla di confermato. C’è da notare che, così come Gemma Galgani, anche Ida Platano viene spesso attaccata da Tina Cipollari. E si sa che senza litigi con la famosissima opinionista non può esserci un trono. Quei siparietti contribuiscono moltissimo al coinvolgimento del pubblico.

Un’altra dama che oltre Ida Platano e Gemma Galgani ha attratto su di se l’antipatia di Tina Cipollari è la Pinuccia. Quest’anno a Uomini e Donne si sta dando moltissimo spazio ai signori più grandi di età e questa mossa sta ottenendo notevole successo. Mentre dame e cavalieri più giovani sono spesso costruiti in favore di pubblico, i più anziani sembrano genuini e ci fanno fare molte risate. La Pinuccia, però, non riesce a conquistare il suo Alessandro e l’insistenza nei suoi riguardi infastidisce moltissimo la Vamp.

Commentate con noi le notizie sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Clamoroso Uomini e Donne, La famosa Dama over diventa la nuova tronista. La scelta di Maria, Fan in delirio proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.