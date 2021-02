clamoroso-uomini-e-donne,-l’ex-dama-storica-torna-e-confessa:-“e’-stato-con-me,-la-prende-in-giro”.-fan-sotto-choc

Brutte notizie per Gemma Galgani di Uomini e Donne. Sembra che Maurizio Guerci, uomo per il quale ha preso una sbandata ma che ha deciso di chiudere la conoscenza con lei, sia stata avvistato con una ex dama della parterre femminile del dating show. Non solo, la donna in questione non ha mai avuto un buon rapporto con la 71enne, che sicuramente non avrà preso bene la notizia. La relazione con il cavaliere è partita al meglio e sembrava che i due avessero realmente intenzione di conoscersi sul serio, ma all’improvviso tutto è cambiato e la storia è terminata.

Durante le prime settimane Gemma Galgani è stata molto accomodante con Maurizio Guerci. Lui ha deciso di continuare a conoscere altre donne e non concederle l’esclusività, e lei lo ha accettato continuando a cercare di conquistarlo. Cene a lume di candela e notti di passione non sono bastati e, durante le vacanze di natale, il cavaliere del parterre maschile di Uomini e Donne si è tirato improvvisamente indietro, chiudendo definitivamente la relazione con la donna. Causa di questa scelta, il fatto che nell’ultimo periodo Gemma stava diventando oppressiva e ossessiva.

Non è la prima volta che le relazioni della Galgani si chiudono in questa maniera. Il teatrino è sempre lo stesso e molti telespettatori si sono lamentati del fatto che sembra che Gemma stia svolgendo una recita sempre uguale. Secondo Maria De Filippi e gli opinionisti, Gianni Sperti e Tina Cipollari, la verità sarebbe che la 71enne è molto ingenua e ogni volta che un uomo le sussurra dolci parole ci casca, pensando davvero di poter trovare l’amore. Nonostante le critiche, la donna è una delle più seguite della trasmissione che raggiunge gli share più elevati nelle puntate in cui è lei la protagonista.

Particolarmente famosi sono diventati i bisticci con Tina, che non mancano di divertire i telespettatori, anche se a volte diventano esasperanti. Gemma Galgani non si arrende e continua la sua ricerca dell’amore. Ormai è diventata un volto noto di Mediaset e le sue delusioni a Uomini e Donne sono diventate famose. Anche oggi, i due cavalieri con cui aveva cercato di dimenticare il Guerci, entrambi di nome Maurizio, hanno deciso di interrompere la conoscenza per dedicarsi ad altre dame della parterre. Ultima ma non ultima, arriva la notizia del suo ex beccato con Barbara De Santi.

Lei è una ex dama di Uomini e Donne e negli ultimi giorni ha pubblicato delle stories su Instagram che la ritraggono proprio in compagnia di Maurizio Guerci. Quando la loro relazione è terminata, Gemma Galgani ha cercato disperatamente di trovare un motivo per la brusca scelta del cavaliere, accusandolo più volte di avere un’altra relazione. Oggi è proprio Barbara a intervenire sull’argomento, scrivendo sui social che Maurizio è single, anzi singleissimo, e specificando di averlo incontrato perché hanno partecipato a un evento insieme. Come reagirà la Galgani? E voi Che ne pensate? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

