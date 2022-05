Clamoroso Uomini e Donne, Maria de Filippi caccia Gemma Galgani e Catia Franchi. “Ora hanno esagerato”. Fan sotto choc

Sono lontani i tempi in cui Gemma Galgani era costantemente al centro delle dinamiche del trono over di Uomini e Donne. Come ben sa chi segue il programma di Maria De Filippi, infatti, negli ultimi tempi della dama di Torino (che da oltre un anno vive a Roma a spese della redazione) si è parlato pochissimo, anche perché nessun cavaliere ha voluto conoscerla, nonostante lei ci abbia provato con alcuni di loro. La cosa è tanto più evidente perché la De Filippi non la interpella più come un tempo, e nemmeno Tina Cipollari la calcola per insultarla e prenderla in giro.

Stando ai rumors, Gemma non avrebbe preso affatto bene la cosa. Anzi, sarebbe a dir poco furiosa e le starebbe provando tutte per riuscire a creare nuove dinamiche. Sembra quindi stia per finire il tempo di Gemma Galgani come protagonista di Uomini e Donne. La dama 72enne ha avuto l’egemonia del centro studio per dodici lunghissimi anni. In tutto questo tempo non è riuscita a trovare l’amore della sua vita e lo sta ancora cercando con insistenza. Ogni volta si ripete, però, lo stesso teatrino. Le sue storie iniziano con un grande entusiasmo, ma dopo sole due settimane cominciano i problemi.

Vengono fuori i difetti dei cavalieri, e la torinese comincia a chiedere più attenzioni, sempre le stesse, risultando pesante e facendoli fuggire via. Nonostante parte del pubblico si sia resa conto dei tatrini messi in scena da Gemma Galgani, Maria De Filippi e la produzione di Uomini e Donne hanno continuato a dare alla donna molto spazio. La verità è che lo share, quando c’è lei in centro studio, aumenta. La donna riesce a donare ai telespettatori momenti di leggerezza e divertimento. Non si tira mai indietro, si mette sempre in gioco anche quando potrebbe correre il rischio di coprirsi di ridicolo.

Un atteggiamento che possiamo soltanto apprezzare in una signora della sua età, che ha mostrato il coraggio che in troppe non hanno. Ci sono poi i continui litigi con Tina Cipollari, storica opinionista di Uomini e Donne che ha sempre da ridire su Gemma Galgani. Le loro discussioni rasentano l’assurdo e sono una vera e propria fonte di divertimento per il pubblico a casa, che prende le parti dell’una o dell’altra. Insomma, per anni la dama torinese è stata la protagonista indiscussa del dating show di Maria De Filippi. Ogni nuova puntata iniziava con lei, e le veniva dedicata anche un’ora intera di show.

Non sempre c’era qualcosa da dire, ma anche in quel caso i siparietti di cui si rendeva protagonista erano i benvenuti. Ma adesso sembra che qualcosa sia cambiato e i telespettatori non hanno potuto fare a meno di notarlo. Le puntate di Uomini e Donne non cominciano più con l’ingresso di Gemma Galgani, il tempo al centro studio viene dedicato ad altri protagonisti. Le cose sono cambiate nel dating show e Maria De Filippi ha scelto di metterla da parte. Nelle ultime puntate è stata relegata all’angolino anche Catia Franchi, probabilmente perché ha terminato la relazione con Biagio chiamandolo miserabile.

