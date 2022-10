clamoroso-uomini-e-donne:-riccardo-e-roberta-di-di-nuovo-insieme.-ida-distrutta,-come-sono-stati-beccati

Il trono over di Uomini e Donne negli ultimi anni ha ottenuto grandi consensi ed ha iniziato a far chiacchierare molto. Non solo i protagonisti del trono classico infatti hanno ottenuto fama e successo, diventando spesso influencer. Anche alcuni protagonisti over sono seguitissimi e creano dinamiche che vanno avanti da tempo, come quella di Riccardo e Roberta. Sappiamo che Riccardo Guarnieri è stato con Ida Platano più volte, in un continuo tira e molla. Proprio durante una delle loro pause, Riccardo ha conosciuto Roberta negli studi Mediaset.

La loro relazione è stata breve ma sufficientemente intensa per creare disagi e discussioni in studio, soprattutto quando Riccardo ha poi deciso di riprovarci con Ida. Pochissime sere fa, pare che Riccardo e Roberta siano stati avvistati insieme in un ristorante a Roma. Entrambi si trovano sicuramente nella capitale per le nuove registrazioni di Uomini e Donne. Alcuni hanno ipotizzato che, non avendo conoscenze in corso o altri impegni, i due abbiano deciso di concedersi una cena e quattro chiacchiere insieme. Sicuramente questo episodio sarà poi chiarito in studio nella nuova registrazione.

La foto che li ritrae insieme è stata diffusa da Deianira Marzano, nota proprio per il gossip social e le rivelazioni scottanti. Oltre allo scatto, non ci sono ulteriori notizie. Dunque, non è ancora dato sapere se i due hanno deciso di tornare a frequentarsi o se hanno semplicemente voluto passare una serata insieme in memoria dei vecchi tempi. Magari per passare una piacevole serata prima delle registrazioni, chissà. Alcune indiscrezioni però non escludono un ritorno di fiamma. Ma le prossime puntate di Uomini e Donne lo chiariranno senza dubbio. Certo è che proprio ultimamente Roberta aveva dichiarato di aver fatto pace con Riccardo e di aver ricucito i rapporti.

È anche possibile quindi che i due abbiano deciso di creare un’amicizia. Ma cosa penseranno in studio? Gianni e Tina saranno pronti ad attaccarli o accoglieranno positivamente questa cena prendendola con una serata spensierata tra vecchie conoscenze e nulla più? Sappiamo che spesso le opinioni in studio sono più dure di quanto ci si aspetta. Altre volte, invece, Sperti e Cipollari sembrano essere più indulgenti di quello che il pubblico ci si aspetterebbe, come nel caso di Ida Platano. Non ci resta che aspettare le nuove puntate di Uomini e Donne per conoscere tutti i nuovi sviluppi. E voi che ne pensate? Fatecelo sapere commentando la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

Clamoroso Uomini e Donne: Riccardo e Roberta di di nuovo insieme. Ida distrutta, come sono stati beccati scritto su Più Donna da Imma Bartolo.