Clamoroso Uomini e Donne, spuntano le foto di Samantha magrissima nella fiction Sky. “Sembra Sanem”. Eccola

Samantha Curcio é approdata negli studi di Uomini e Donne da poco e la sua energia ha già conquistato milioni di spettatori. Nel video di presentazione, la neo tronista di Uomini e Donne ha raccontato la sua vita, spiegando di essere molto legata alla sua famiglia e alle sue tradizioni, ma nelle ultime ore é spuntato un retroscena della sua vita privata che Samantha Curcio sembrerebbe non aver voluto svelare.

A quanto pare la tronista avrebbe fatto l’amante del famoso programma tv “Alta Infedeltá”. Il format fa vedere delle coppie i cui partner hanno tradito e sono stati scoperti, molto seguito su real time. A far esplodere la bomba é stata Deianira Marzano, nota influencer del web che ha pubblicato nelle sue Stories di Instagram, grazie a delle segnalazioni dei suoi followers, dei frammenti e delle scene di Alta Infedeltá in onda su Realtime in cui si vede Samantha Curcio nelle vesti di Barbara, l’amante in questione in cui appare anche molto magra ( Foto in basso)

Samantha Curcio, arriva la prima segnalazione: “Sarà a Uomini e Donne per cercare l’amore o per recitare?”

Samantha Curcio ha sin da subito colpito per la sua simpatia e il suo accettarsi al cento per cento, ma sembrerebbe proprio che alcuni lati privati della sua vita siano rimasti all’oscuro da tutti, come ad esempio la sua partecipazione ad Alta Infedeltá. Deianira Marzano che nelle ultime ore ha riportato la segnalazione, ha anche inserito nelle Stories di Instagram i messaggi di alcuni followers che si domandano sulla reale sincerità della neo tronista a Uomini e Donne: “Sarà a Uomini e Donne per trovare l’amore o per recitare? Chissà“.

Samantha Curcio avrà modo di replicare e spiegarsi in trasmissione? Intanto la nuova tronista ha già fatto sollevare tante polemiche per aver scelto di uscire con un cavaliere del trono over. Anche Davide ricordiamo aveva un debole per Roberta, la dama storica di Uomini e Donne ma non aveva mai cercato un approccio con lei per rispetto delle sue corteggiatrici. Stessa cosa pare non abbia fatto Samantha che invece ha preso una bella cotta per un protagonista seduto alla sua destra. Volete sapere chi è? leggete qui:

Uomini e Donne, Com’era Samantha da magra

Ma adesso sono spuntate delle foto di Samantha molto magra nel periodo in cui ha recitato nel programma sky. La ragazza infatti ha fatto in passato una dieta molto rigida che l’ha portata ad arrivare a un peso di soli 48 kg. Successivamente la tronista ha deciso di non voler restare nei canoni standard e di riprendere a mangiare per questo si definisce curvy. Molti Fan hanno notato come la nuova protagonista di Uomini e Donne somigli a Sanem di “Le ali del sogni” la fiction con Can Yaman tanto apprezzata dal pubblico di canale 5. QUalcuno l’ha addirittura paragonata ad Adriana Lima. In effetti Samantha è proprio una bella ragazza sia magra che più in carne. E voi che ne pensate? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Clamoroso Uomini e Donne, spuntano le foto di Samantha magrissima nella fiction Sky. “Sembra Sanem”. Eccola proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.