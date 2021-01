Clamoroso Uomini e Donne, Sul trono arriva un famosissimo ex del programma. Tina sotto choc fatta fuori dalla trasmissione. Fan increduli

Le voci si rincorrono sempre più forti. Anche noti influencer ormai lo danno per certo come Amedeo Venza che l’ha annunciato sula sua pagina Instangram. Molto presto partirà una versione vip di Uomini e Donne, il dayting show più famoso di Maria de Filippi, in cui uomini e donne appunto cercano l’amore. La versione vip del programma sarà in stile “Trono classico” ovvero un tronista e corteggiatrici e corteggiatori giunti apposta per lei o lui. Nella versione vip vedremo il tronista essere un volto noto dello spettacolo ed essere corteggiato da personaggi comuni o altrettanto famosi. Questa edizione dovrebbe andare in onda in prima serata su Canale 5 ma già spunta un nome per un possibile trono

Elisabetta Gregoraci tronista? Maurizio Costanzo: “Scelta sua”

Una lettrice del magazine Nuovo ha mandato una lunga email a Maurizio Costanzo, il quale ha una sua rubrica in cui parla di Tv e dei personaggi che la animano. E in questa occasione la telespettatrice di Marotta ha dichiarato di sperare che Elisabetta Gregoraci abbia semplicemente scherzato nel momento in cui ha rivelato poco tempo fa che per trovare l’amore dovrebbe partecipare a Uomini e Donne. A tal proposito la suddetta telespettatrice è molto dura, asserendo che Elisabetta Gregoraci dopo il Grande Fratello Vip dovrebbe pensare ad apparire sempre meno in Tv. A questo punto il marito di Maria De Filippi, dopo aver letto con estrema attenzione l’email della signora, ha immediatamente rivelato quanto segue: “Vuole cercare il principe azzurro in Tv? Penso che sia una scelta sua solo ed esclusivamente sua…”

Elisabetta Gregoraci a Uomini e Donne? Maurizio Costanzo confessa: “Dichiarazione che va presa con le pinze”

Successivamente Maurizio Costanzo, in questo suo intervento sull’ultimo numero del magazine Nuovo, ha rivelato di credere che la dichiarazione di Elisabetta Gregoraci inerente a una sua eventuale partecipazione a Uomini e Donne sarebbe meglio prenderla con le pinze: “La showgirl si è definita più volte fortificata dall’esperienza del Grande Fratello Vip, ma ha detto pure che essere ‘spiata’ nella Casa ha fatto emergere fin troppo i suoi pregi e difetti…”

C’è da segnalare che proprio in questi giorni è circolato il rumor per cui Maria De Filippi starebbe pensando di fare una versione vip di Uomini e Donne. Edizione a cui potrebbe partecipare davvero Elisabetta Gregoraci. Maurizio Costanzo sembra infatti non escludere che la ex partecipante del Grande Fratello vip potrebbe diventare la protagonista di questo nuovo esperimento, sicuramente tanto atteso dai fan della trasmissione.

Kikò Nalli possibile tronista vip mentre Zorzi e De Lellis opinionisti (Rumors)

Oltre ad Elisabetta Gregoraci, sul web gira il nome di un altro possibile tronista della versione Vip di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Kikó Nalli, noto al pubblico per essere stato l’ex marito di Tina Cipollari, ma anche per aver lavorato a Detto fatto e nei programmi di Barbara D’Urso, tra cui il GF. Il parrucchiere romano e la vamp frusinate si erano incontrati per la prima volta nel dating show di Maria De Filippi e ora, tornato single dopo la storia con Ambra Lombardo, l’hair stilyst potrebbe rimettersi in gioco a U&D. Per quanto riguarda gli opinionisti per la nuova versione del format, sembrerebbe che tra i candidati ci siano Tommaso Zorzi e Giulia de Lellis, già ex corteggiatrice del Trono classico e scelta di Andrea Damante. Ma al momento sono solo tutte indiscrezioni. E voi Che ne pensate? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News