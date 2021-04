Clamoroso Uomini e Donne, Tina Cipollari fatta fuori: “Ha litigato con Maria. Ecco cos’è successo”. Lei confessa: “Non sarà più la mia testimone”

Il pubblico di Uomini e Donne non ha potuto fare a meno di notare l’assenza di Tina Cipollari nelle ultime puntate. La vamp è un personaggio indispensabile nel dating show di Maria De Filippi ed è impossibile pensare alla trasmissione senza di lei. Ma negli ultimi giorni stanno circolando voci sull’eventualità di un suo addio e le sue continue assenze sembrano presagire nulla di buono. Non è la prima volta, nel corso di quest’anno, che la Cipollari è mancata alle registrazioni. La prima occasione è stata quando è entrata in contatto con un positivo, dovendo poi rispettare la quarantena prevista.

La seconda occasione è stata quando, come volle specificare Gianni Sperti, era stata vittima di un’indigestione. In entrambi i casi però, in studio venne data una spiegazione valida per tranquillizzare i fans di Uomini e Donne tanto affezionati a Tina Cipollari. Oggi invece Maria De Filippi decide di lasciarci nella curiosità e soprattutto nella preoccupazione. La famosa vamp non si è presentata a ben due giornate di registrazione, quelle del 27 e 28 marzo. La prima giornata ha ugualmente fatto sentire la sua presenza tramite un collegamento video, dove le è stato chiesto scherzosamente da Maria se fosse agli arresti domiciliari.

Poi, nella seconda registrazione, non si è fatta proprio viva. Impossibile non notare la sua assenza accanto ai tronisti e al suo compagno d’avventura, Gianni Sperti. Sicuramente a giovarne di più è stata Gemma Galgani, che ha potuto esternare le sue emozioni senza essere costantemente criticata e attaccata. Durante le puntate di Uomini e Donne, infatti, Tina Cipollari non perde mai occasione per esprimere i suoi giudizi negativi nei confronti della 71enne, mettendola spesso in difficoltà anche con i cavalieri. Le due donne danno origine a molti siparietti che piacciono tanto al pubblico.

Dopo anni di guerra Tina Cipollari non demorde e continua imperterrita ad attaccare la sua acerrima nemica. Probabilmente il percorso di Gemma Galgani a Uomini e Donne non sarebbe lo stesso senza l’opinionista. Di sicuro sarebbe molto più sereno e tranquillo, ma la tranquillità non ha mai fatto alzare gli ascolti come invece fanno le loro battaglie. Anche per questo il pubblico chiede a gran voce il ritorno della vamp e si preoccupa che questa volta sia pronta a dire addio al dating show di Maria De Filippi, soprattutto da quando sono spuntate delle novità sulla sua vita privata.

Tina Cipollari sta per convolare a nozze con il suo compagno, Vincenzo Ferrara. Sarebbe il suo secondo matrimonio, dopo quello con Kikò Nalli, conosciuto proprio a Uomini e Donne. Sono due anni che la vamp è fidanzata col ristoratore fiorentino e oggi afferma in un’intervista a Nuovo di essere pronta a fare il grande passo. Questa novità potrebbe portarla lontano dalle telecamere di Canale 5? Staremo a vedere, intanto sappiamo che la sua beniamina, Maria De Filippi, che l’ha sempre tanto desiderata nel suo show, non avrà un ruolo particolare alle sue nozze: “A Maria non chiedo di farmi da testimone, la metterei in imbarazzo”. Insomma alcune voci sostengono che dietro questa scelta e al suo allontanamento dal programma ci sia proprio una lite con Maria de Filippi. E voi che ne pensate? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Clamoroso Uomini e Donne, Tina Cipollari fatta fuori: “Ha litigato con Maria. Ecco cos’è successo”. Lei confessa: “Non sarà più la mia testimone” proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.