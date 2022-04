clamoroso-uomini-e-donne,-tina-ha-perso-la-testa-per-il-cavaliere-over.-dichiarazione-in-diretta,-fan-sotto-choc

Ieri 13 aprile 2022, è stata trasmessa la nuova puntata di uomini e donne nella quale è stato presentato un nuovo corteggiatore tra i più belli mai visti. Tina Cipollari ha espresso la sua rimanendo affascinata, ma vediamo meglio di chi si tratta. Matteo, nuovo corteggiatore di Veronica, ha fatto un grosso scalpore all’interno del programma, in particolar modo per Tina. L’opinionista ha espresso tutto il suo piacere nei suoi confronti definendolo proprio bello rispetto agli altri; lui, imbarazzato, ha accettato i complimenti e ha ringraziato. Ma chi è Matteo, neo corteggiatore?

Di lui sappiamo che ha 25 anni e vive a Venezia, ha attirato l’attenzione di tutti con la sua bellezza e al suo ingresso ha ricevuto non pochi complimenti. Adesso dovrà impegnarsi per conquistare il cuore di Veronica che sta dimostrando di farsi valere lì sul trono con il suo caratterino. Sarà lui il corteggiatore prescelto e l’uomo giusto per lei? Non ci resta che aspettare le prossime puntate per scoprirlo

Uomini e Donne, cos’è successo ieri, Tina furiosa con Pinuccia, torna Tinì, ancora del tenero tra Ida e Riccardo

Uomini e Donne continua con le sue vicissitudini sentimentali anche con la puntata di ieri mercoledì 13 aprile, dalle ore 14:45 su Canale 5. È tornata Tinì Cansino. Proseguono i battibecchi tra Tina e Pinuccia; nuovo scontro tra Alessandro Vicinanza e Ida, dopo un commento di Gianni. La puntata di oggi di Uomini e Donne, oltre ad assistere al ritorno di Tinì Cansino, si è aperta con un nuovo battibecco tra Tina Cipollari e Pinuccia. Dopo il pensiero che la dama ha avuto per la vamp frusinate, quest’ultima ha deciso di fare a sua volta un dono alla signora del Trono Over: un pacco di fagiolo.

L’opinionista ha dedicato anche un discutibile biglietto alla dama, ricordandole di non continuare a pensare ad Alessandro, il quale non vuole avere una storia con lei. Pinuccia, che ha chiesto scusa a Tina per il messaggio della scorsa volta, ha iniziato una conoscenza con Bruno. Il cavaliere si è deciso di concedere una chance alla dama, dopo che quest’ultima ha ammesso che, se tra loro la frequentazione andasse a buon termine, lei sarebbe disposta a trasferirsi da lui. Pinuccia ha richiesto del tempo, tant’è che Vincenza ha sbottato, dal momento che anche lei lo aveva richiesto.

Uomini e Donne, due nuove dame per Alessandro

E proprio Alessandro, tirato in ballo poco prima da Tina, si è accomodato al centro dello studio di Uomini e Donne: due nuove dame sono arrivate in trasmissione per conoscerlo, ovvero Maria e Antonietta. Dopo quanto accaduto con Vincenza, giunta per conoscerlo per poi interrompere la frequentazione a causa dell’età, il cavaliere ha voluto precisare nuovamente la sua età, per evitare ulteriori incomprensioni. In seguito alle rispettive presentazioni, Alessandro ha poi deciso di far rimanere solo Maria, salutando Antonietta.

C’è del tenero tra Ida e Riccardo? Alessandro sbotta

Al termine del momento del ballo, Gianni Sperti ha notato la vicinanza tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri che, nel prendere il caffè insieme, non facevano altro che sorridere. Una sintonia ben accolta da Gianni, ma non allo stesso modo con Tina Cipollari, che ha tuonato: “Ricordiamo che fino a dieci giorni fa lei piangeva per Alessandro!” Dal canto suo, Ida ha tuonato: “Ma che fastidio ti dà? Tu non devi permetterti di dire cosa provo e cosa non provo!” L’opinionista di Uomini e Donne ha continuato a prendere le parti di Alessandro Vicinanza, continuando a sostenere che il cavaliere avesse ragione: “Ha avuto anche il coraggio di dire ‘non si può definire una relazione! (riferendosi a Ida).”

