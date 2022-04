clamoroso-uomini-e-donne,-torna-riccardo-e-ida-scoppia-a-piangere.-poi-succede-di-tutto,-lui-la-prende-tra-le-braccia-e…

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 1 aprile. Arrivano le prime anticipazioni per la nuova registrazione di Uomini e Donne tenutasi ieri, 1 aprile 2022. Stando a quanto riporta la pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, c’è stato un grande ritorno nel parterre Over: quello di Riccardo Guarnieri. Chi segue da anni Uomini e Donne sa che Riccardo è lo storico ex di Ida Platano, con la quale ci sono stati vari tira e molla nel corso degli anni.

Qualche tempo fa Riccardo ha iniziato a frequentare Roberta Di Padua e con lei ha poi deciso di lasciare lo studio. Anche questa storia però è finita male. Oggi Riccardo, quindi, torna per tentare di trovare la donna della sua vita. Al contempo però ritrova Ida: come avrà reagito la dama al rivederlo dopo tanto tempo? Che provi ancora qualcosa per lui? pare che la dama abbia pianto di gioia nel vederlo e poi i due avrebbero anche ballato insieme. Insomma un ritorno di fiamma?

Luca Salatino vicino alla scelta?

Il 1 aprile 2022, si torna nello studio di Uomini e Donne per una nuova registrazione. Solo pochi giorni fa al centro dello studio cadevano i fatidici petali rossi per la scelta di Matteo Ranieri, ricaduta su Valeria Cardone. Il prossimo a fare la sua scelta sarà Luca Salatino, ormai diviso tra le sue due corteggiatrici Lilli e Soraia. Scopriremo oggi come sono andate le nuove esterne e se il tronista ha iniziato a comprendere chi delle due potrà essere la ragazza con la quale iniziare un percorso fuori da Amici.

Che possa annunciare proprio oggi la sua scelta? Intanto scopriremo anche come sono andate le nuove conoscenza per Veronica. La nuova tronista ha iniziato questa esperienza ad Uomini e Donne da pochi giorni ma appare già molto decisa su cosa spera di trovare. Finora c’è stato chi l’ha incuriosita, vedremo se avrà deciso di uscire ancora con loro.

Uomini e Donne: nuovo pretendente per Gemma Galgani?

Nel corso della nuova registrazione di Uomini e Donne ci sarà ovviamente ampio spazio anche per i protagonisti del trono Over. Gemma Galgani spera ancora di trovare il grande amore, nonostante le delusioni degli ultimi mesi. Ultima quella con Franco, che ha ricevuto in studio molte critiche. Archiviata la conoscenza con Alessandro, Ida Platano ha invece iniziato a frequentare un nuovo cavaliere. Saranno usciti ancora insieme o è già finita? Tempo poi per parlare di Pinuccia, Alessandro e Armando, quest’ultimo sempre al centro di battibecchi. Come sarà andata la conoscenza con le due nuove signore giunte la scorsa settimana per conoscerlo?

Fatecelo sapere commentando sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi o Sulla nostra pagina Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Clamoroso Uomini e Donne, Torna Riccardo e Ida scoppia a piangere. Poi succede di tutto, lui la prende tra le braccia e… proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.