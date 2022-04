clamoroso,-vanessa-incontrada-lascia-mediaset-e-passa-alla-concorrenza-rai,-ecco-a-chi-ruba-il-posto,-fan-sotto-choc

Avevamo preannunciato che Vanessa Incontrada sarebbe stata un nuovo volto di punta della Mediaset e questo sta diventando sempre più un dato di fatto. Dopo la novità di Striscia la Notizia, che ha condotto insieme ad Alessandro Siani, e dopo essere stata la protagonista di una fiction di successo, Fosca Innocenti, la donna è tornata alle origini. La rete infatti ha dato vita a una nuova stagione di Zelig, proprio insieme all’uomo che per primo le è stato accanto su un palco della prima serata sul piccolo schermo: Claudio Bisio. Anni fa la presentatrice approdò nel programma comico prendendo il posto di Michelle Hunziker.

E sembra che le due donne abbiano molto in comune, perché la collega svizzera è anche una protagonista del telegiornale satirico di Antonio Ricci. Oltre alla loro simpatia e autoironia, che le rende graffianti e brave nel saper gestire uno show. Mentre Michelle Hunziker ha raggiunto un grande obiettivo, quello di condurre il suo one woman show Michelle Impossible, Vanessa Incontrada ha ancora molta strada da fare, ma sembra che la Mediaset sia pronta a spianarle il cammino. E Zelig è il modo migliore per rilanciarla ancora una volta, considerato che la trasmissione è molto amata dai telespettatori.

Vanessa Incontrada è arrivata sul palco di Zelig a 26 anni, nel 2004, ed è rimasta al fianco di Claudio Bisio per ben sei anni, fino al 2010. Oggi i due ritornano insieme, per la felicità di entrambi. Per il collega la donna ha solo parole al miele: “Claudio Bisio è stato il mio primo amore artistico. Siamo e saremo sempre una cosa sola. Sono felice di tornare a lavorare con Claudio Bisio anche perché ci siamo voluti molto bene e tra di noi c’è un legame speciale”. Lo show è tornato sulla Mediaset in una versione completamente rinnovata. Ad accompagnare i presentatori i grandi nomi della risata italiana in tre serate evento.

Un successo senza pari che sicuramente verrà riconfermato. Non solo Zelig e la Mediaset, anche sulla Rai Vanessa Incontrada mantiene una posizione. Quest’anno, per il decimo anno consecutivo, sarà al fianco di Carlo Conti per condurre su Rai 1 i Music Awards, ovviamente con il permesso di Fininvest. Uno scoop di Dagospia afferma che una collega della rete di Stato ha tentato di farle le scarpe, ma non aggiunto un nome o un indizio per cercare di capire chi sia. Intanto la donna per il momento è rimasta al suo posto e nessuno può toccarla. Anche il mondo della moda la ringrazia.

Vanessa Incontrada è ritornata sulla bocca di tutti perché si è fatta portavoce della body positivity. La show girl ha mostrato senza remore il suo fisico non più scolpito, ma ammorbidito dai chili in più. Questo l’ha resa la dea della bellezza e le ha procurato una prima pagina su Vanity Fair. La bella spagnola ne ha fatto di strada da quando, nel lontano 1998, è approdata in televisione con il programma Super. Nel 2001 è stata al timone di Nonsolomoda su Canale 5 e di Sanremo giovani su Rai 1, nel 2003 ha debuttato al cinema con Il cuore altrove di Pupi Avati. Per un po’ è sparita ma adesso è tornata più carica che mai.

