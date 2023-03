clan Piromalli in attesa della scarcerazione di don Pino, il gip: «I Molé prima alleati e ora tollerati»

L’erede di Facciazza Antonio Piromalli, 44 anni, è il braccio imprenditoriale della cosca, ma è anche il capo designato del clan dopo l’arresto di Facciazza . E, scrivono i magistrati reggini Gaetano Paci e Federico Cafiero de Raho, è colui che controlla il mercato ortofrutticolo di Milano. Quell’Ortomercato già finito al centro dell’inchiesta sul clan Morabito nel 2007, e da allora protagonista di una letteratura di propaganda che lo descrive ripulito dal malaffare e bonificato dalle infiltrazioni mafiose. Allora viene da chiedersi come abbia fatto, nell’ottobre 2015, Piromalli a farsi una «passeggiata» tra i padiglioni per «celebrare» il suo ritorno all’Ortomercato dopo l’arresto nel 2008 per l’operazione antimafia «Cent’anni di storia». Una «sfilata» che l’imprenditore Alessandro Pronestì racconta alla moglie, quasi ridendo di un operatore del mercato che durante quella camminata riconosce Piromalli e rimane «impietrito». Perché tutti all’Ortomercato conoscono la fama e la ferocia del boss. Perché, come racconta ai pm il pentito Antonio Russo, «Antonio va subito al sodo, non discute. Mentre vi sedete vi ammazza. Punto. Vi ammazza col sorriso, vi fa capire che vi ha perdonato, e magari vi ha già ucciso. Questo è Antonio». E un altro pentito, Arcangelo Furfaro, spiega che è da una vita che i Piromalli gestiscono il mercato ortofrutticolo di Milano, che «la loro tendenza è rendersi più invisibili possibile e lo fanno in modo eccellente». Ed è illuminante il racconto che Furfaro farà agli inquirenti calabresi: «In Lombardia funziona come in Calabria. Il sistema è sempre quello. Ormai le fette di cocomero negli occhi non ce le ha più nessuno». Nelle 2.185 pagine del decreto di fermo i pm Paci e Cafiero de Raho non usano mezze parole: «Antonio Piromalli assumeva il controllo dell’Ortomercato di Milano attraverso la creazione di una complessa rete di imprese e l’ausilio di una serie di affiliati (tra tutti spiccava Alessandro Pronestì) e fiancheggiatori, coordinati con la finalità di dominare il mercato ortofrutticolo di Milano, facendo leva sul metus mafioso esercitato dalla sua persona».

Le società occulte Piromalli era socio occulto di diverse società (Ortopiazzolla, Polignanese, Original trade e l’Artemide di Cinzia Ferro) e riforniva (attraverso il consorzio Copam) anche la rete della grande distribuzione dei marchi Ali e Bennet , oltre a vendere i prodotti in Romania, Danimarca e Stati Uniti. Con lui è stata fermata anche la moglie Loredana Sciacca, 44 anni, insegnante all’Istituto comprensivo Quintino di Vona – Tito Speri di via Sacchini. Piromalli (arrestato ieri per associazione mafiosa) era stato scarcerato da Tolmezzo il 21 dicembre 2014 e subito sottoposto alla sorveglianza speciale. Anziché tornare in Calabria decide di fermarsi a Milano, nella casa-fortezza di viale Brianza, perquisita ieri dai carabinieri del Ros di Milano guidati dal tenente colonnello Paolo Storoni. Una decisione strategica, come scrivono i magistrati calabresi: «Non soltanto in considerazione dei trascorsi imprenditoriali e del pregresso circuito relazionale, ma anche e soprattutto per mantenere un basso profilo, sfruttando una minor visibilità per arginare intromissioni da parte delle forze di polizia e gestire con maggiore serenità il clan». E dove se non a Milano? Per farlo utilizzerà una rete di cerchi concentrici. Prima i familiari, poi Pronestì e i due consigliori Giovanni Scibilia (operaio che si occupa della manutenzione di alcune palestre di via Cenisio, viale Stelvio e via Piranesi) e Rocco Saccà, ufficialmente muratore ma autista e braccio destro del boss. È grazie a Scibilia che tenterà l’acquisto di una palestra a Milano «che fattura un milione e mezzo di euro all’anno».