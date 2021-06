Claudia Conte presenta “Natale 2020 Gesù nasce lo stesso”

Grandi emozioni e applausi per la meditazione artistica ideata da Claudia Conte insieme a Don Sergio Mercanzin. Si chiama “Natale 2020, Gesù nasce lo stesso” la meditazione poetico-musicale che si è svolta nella Chiesa Sant’Ignazio di Loyola in Roma. La giovane attrice Claudia Conte, splendente in un tailleur red berry firmato Soallure, sempre sensibile e attiva nel sociale, ha radunato noti attori e cantanti italiani per raccogliere fondi a favore della Mensa popolare della Chiesa di San Francesco Saverio del Caravita. Sotto la guida di Angela Prudenzi, partendo dall’enciclica di Papa Francesco “Fratelli tutti” si sono esibiti, presentati dalla stessa Claudia Conte, Mariano Rigillo, Cicci Rossini, Roberto Ciufoli, Sebastiano Somma, Pino Calabrese, Marco Falaguasta, Milena Miconi, Simone Montedoro, Marcus Marcelli.

Emozionanti anche le performance musicali. Annalisa Minetti e Francesca Nunzi hanno interpretato i loro inediti che hanno per oggetto il Natale. Manuela Villa e Danilo Brugia hanno portato l’atosfera natalizia con Astro del Ciel e Silent Night. I due giovani talenti Mark Cucchelli e Serena Rigacci hanno regalato al pubblico una suggestiva interpretazione del Padre Nostro e dell’ Alleluia. “E’ un modo diverso, religioso e laico, per avvicinare tutti ai più deboli, ai migranti, a tutti coloro che ogni giorno subiscono soprusi e ingiustizie. – Sottolineano Claudia Conte e Don Sergio Mercanzin -. Crediamo che gli artisti con la loro popolarità possano avvicinare e far riflettere su tematiche, come l’inclusione, che molto spesso rimangono ai margini della cronaca. Abbiamo quindi pensato che il nostro regalo possa essere “Ringrazio gli amici che si sono esibiti. Hanno dimostrato ancora una volta che gli artisti hanno il cuore grande e generoso! Quello che abbiamo realizzato è un grande girotondo di musica e poesia per riflettere e far riflettere sulla necessità di tendere una mano a chi ne ha più bisogno, e non solo a Natale”. Tra gli ospiti intervenuti personalità delle istituzioni come il Prefetto Gennaro Vecchione, il Generale Marco Ciampini e il Presidente dell’Humanitas Roberto Schiavone di Favignana; personaggi dello sport come gli ex calciatori Angelo Paradiso e Max Tonetto e i produttori Roberto Bessi e Nicola Vizzini.

Partner: Artemisia Lab, Custo-X, Fiko, Show Make-up

Foto di Fernando Gallinelli e Giancarlo Fiori