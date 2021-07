claudia-gerini-“non-mi-vaccino”,-la-lucarelli-la-asfalta-ma-poi-cancella-il-post

Sono giorni molto difficile quelli che stiamo vivendo, l’aumento dei contagi, i timori per la variante delta e tutte le incertezze che ci girano attorno. Nonostante la gente si stia vaccinando il governo ha deciso che sia necessario istituire il green pass e limitare così la libertà di chi ha scelto di non vaccinarsi e tutelare chi, invece, i vaccini li ha scelti.

Tantissimi i personaggi famosi che hanno dato l’esempio di vaccinarsi postando la foto che immortala il momento.

Qualche giorno fa, anche Cesare Cremonini si è sottoposto al vaccino e il personale sanitario lo ha accolto cantando le sue bellissimi canzoni tante delle quali anche uscite proprio d’estate.

Claudia Gerini ha scelto di non vaccinarsi

Claudia Gerini ha deciso di non vaccinarsi e ha dichiarato il perché di questa scelta spiegando le sue motivazioni in occasione dell’ultima giornata del Filming Italy Sardegna Festival, che si è svolta a Santa Margherita di Pula, nella Sardegna meridionale.

Claudia Gerini, che ha tenuto a precisare innanzitutto di non essere no vax, ha detto: “No, non sono vaccinata. Non è che io sia contraria, ma sono molto timorosa. È un vaccino d’emergenza e siccome anche in gravidanza ho avuto dei problemi per quanto riguarda le trombosi, devo stare molto attenta“.

Ha però anche aggiunto: “Mia figlia diciassettenne l’ha fatto, quindi non è che io sia contraria. Ma ho tantissimi timori. Bisogna fare tanti esami prima di farsi inoculare una cosa così, perché non l’ho detto io. La Food and Drug Administration l’ha approvato in emergenza visto che non c’è una cura … Speriamo che piano piano si scoprano delle cure”.

Claudia Gerini ha anche aggiunto: “Mi spaventa il fatto delle trombosi, io ho una predisposizione e anche in gravidanza ho dovuto fare particolare attenzione”.

A proposito del green pass ha detto: “Non sono sicura che il green pass sarà per sempre, ho dei dubbi. Ma in ogni caso adesso, se ho dei problemi, non entrerò nei teatri o nei posti al chiuso, che altro devo fare”.

E, ancora: “Farò i tamponi, quello non è un problema. Ormai è un anno che li facciamo, sono stata su tanti set. Meglio quello che un rischio così. Ma non voglio influenzare nessuno”.

Selvaggia Lucarelli scrive un post e la massacra

Dopo le dichiarazioni rilasciate da Claudia Gerini, Selvaggia Lucarelli in un tweet ha scritto senza fare nomi: “Nota attrice sottoposta a numerose operazioni di chirurgia estetica alcune delle quali prevedono anestesia, ci fa sapere che del vaccino non si fida. avanti così…”

La Lucarelli poco dopo ha cancellato questo post ma tutti hanno pensato che parlasse proprio della Gerini.