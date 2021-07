claudia-gerini-sul-matrimonio-di-federico-zampaglione:-“sarei-ipocrita-a-dire-che-non-mi-fa-effetto”

Claudia Gerini sarà presente al matrimonio del suo ex compagno e leader dei Tiromancino Federico Zampaglione, che il prossimo agosto sposerà in Puglia l’attrice 39enne Giglia Marra. La loro è una vera e propria famiglia allargata e tra loro scorre un buon sangue. “Sono molto felice per lui”, ha raccontato al settimanale Gente Claudia Gerini che ha ammesso di avere un ottimo rapporto con la futura moglie di Zampaglione. Senza nascondere: “Mi fa un po’ impressione, sarei ipocrita a dire che non mi fa effetto”.

Continua a leggere