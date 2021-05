Claudia Pandolfi e il matrimonio durato un mese: chi è l’ex marito e perché si sono lasciati?

Claudia Pandolfi è stata sposata, lo sapevate? Il suo matrimonio è durato, udite udite… un mese! L’attrice, che vediamo in Chiamami ancora amore nei panni dell’assistente sociale Rosa Puglisi, ha avuto una storia con l’attore e doppiatore Massimiliano Virgilii, ma il loro matrimonio lampo è durato poco più di un mese. Perché si sono lasciati? Ecco cosa è successo.

Massimiliano Virgilii: chi è l’ex marito di Claudia Pandolfi?

Oggi Claudia Pandolfi è felicemente sposata con Marco De Angelis, da cui ha avuto un figlio di nome Tito. Ma quelle con De Angelis non sono state le prime nozze per l’attrice romana: infatti, nel 1999, mentre la Pandolfi era all’apice della carriera nei panni di Alice di Un medico in famiglia, ha sposato il collega Massimiliano Virgilii.

Claudia Pandolfi e Massimiliano Virgilii. Il loro matrimonio è durato un mese

I due arrivavano da una relazione lunga quattro anni, eppure, solo quattro settimane dopo il matrimonio e al ritorno dalla luna di mielein Africa, l’attrice ha comunicato al marito che aveva deciso di lasciarlo. Il motivo? Si era resa conto di non amarlo più. Ma per Virgilii, la verità sarebbe molto diversa…

L’ex marito: «Già sull’altare pensava a un altro attore!»

In realtà, il matrimonio flash tra Claudia Pandolfi e Massimiliano Virgilii è stato annullato dalla Sacra Rota e anche l’attore si è risposato nel 2007 con l’attuale moglie Vincenza. L’attore, però, qualche anno fa ha raccontato la sua versione della storia in un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù, e non ha speso parole troppo indulgenti su Claudia Pandolfi:

Claudia mi piantò un mese dopo le nozze. Poi la vidi su tutti i giornali tra le braccia di Andrea Pezzi. Come se non bastasse, lei scrisse una lettera aperta sul Corriere della Sera per dire che già sull’altare pensava a Pezzi e non a me. Da quel momento per me è stato l’inferno. A quel punto sono crollato, ero distrutto. Non potevo uscire di casa perché sentivo gli occhi di tutti addosso. Per quattro anni, per non pensare alla mia vita demolita, ho cominciato a frequentare locali notturni, a partecipare a festini, a bere troppo, finché non ho incontrato Vincenza»

Andrea Pezzi: è stato la causa della fine del matrimonio di Claudia Pandolfi?

Oggi, comunque, Claudia Pandolfi è felice al fianco del suo Marco De Angelis, mentre Pezzi è sposato con un’altra attrice di enorme successo e talento: Cristiana Capotondi!

Andrea Pezzi e Cristiana Capotondi

Claudia Pandolfi e il marito Marco De Angelis

