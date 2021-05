Claudia Ruggeri sfilata sexy in passerella, spacco di gonna: un sogno – VIDEO

La regina di Avanti un Altro si prepara all’ultimo appuntamento della stagione: un’anteprima da stropicciarsi gli occhi.

Standing ovation per Claudia Ruggeri e la sua incredibile eleganza, sublime dopo l’ultima uscita via Instagram, che preannuncia una serata tutta da gustare.

Per la Miss di Avanti Un Altro, i riflettori non abbagliano mai abbastanza, una bellezza da celebrare ogni giorno per la sua esuberanza. Una “prepotenza” fatta di classe e raffinatezza, una costante durante le dirette televisive del quiz show di Paolo Bonolis e Luca Laurenti e non solo.

Nonostante sia iniziata con un pizzico di ritardo in più, la trasmissione ha regalato un’altra scorpacciata di ascolti su Canale 5. Uno share che si ripete di anno in anno e anche in occasione del decimo anniversario non poteva essere da meno.

Per l’ultimissima serata, prima del “rompete le righe”, Claudia Ruggeri regala un primo dettaglio di una serata da sogno: scopriamolo insieme

La Miss scalda i motori della sensualità

Il pubblico di canale 5 è pronto per regalarsi un ultimo sussulto di emozioni, in una serata inedita, dove ancora una volta, gli ascolti non mancheranno.

Parliamo del contenitore più accattivante e curioso dell’ultimo decennio, Avanti Un Altro, il quiz show che da tanti anni rappresenta l’emblema delle trasmissioni che decorrono tra le programmazioni del Biscione.

Abbiamo parlato per tanto tempo di un duello fra titani con Flavio Insinna e la sua “Eredità” in Rai, ma le ragazze, ingaggiate da Paolo Bonolis per il programma hanno allargato ancor più il divario tecnico, tra i due “contenitori”

La Miss, Claudia Ruggeri è una delle tante ragazze, a far la voce grossa di Avanti un Altro e racimolare scroscianti applausi. Questa sera andrà in onda l’ultima puntata del quiz show di Canale 5. E Claudia ha deciso di festeggiarlo alla sua maniera, con un’anteprima da sogno.

La vip ha deciso di sfilare in passerella con un vestito lungo, di color bianco-rosa e uno spacco laterale da standing ovation. Lei si dimostra raggiante e sorridente come suo solito, per una serata da “botti” di fine anno.