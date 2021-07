claudia-ruggeri-si-lascia-andare:-l’omaggio-alla-nazionale-scatena-il-web

La bellissima Claudia Ruggeri ha esaltato il web con il suo omaggio alla Nazionale di calcio: l’effetto è devastante.

Uno scatto di Claudia Ruggeri (screenshot instagram)

Una Miss a tutti gli effetti, Miss Claudia. In forma smagliante, con una bandiera italiana ed il décolletée in bella vista. Niente da dire, una meraviglia.

Claudia ha sorpreso i suoi fan e li ha abbacinati con la sua bellezza, e con lo sguardo magnetico che abbiamo imparato a conoscere durante lo show Avanti un altro!

Uno scatto esplosivo di una showgirl con una bella storia da raccontare.

Claudia Ruggeri, Avanti un altro!

Nata nel 1983, Claudia Ruggeri è una romana di nascita. Modella, ad inizio carriera ha mosso i primi passi nello show Chiambretti c’è, debuttando anche al cinema con L’amore è eterno finché dura, in un piccolo ruolo accanto a Carlo Verdone.

La svolta della carriera arriva nel 2004, quando conosce Paolo Bonolis partecipando a Domenica In. Non solo sotto il profilo professionale, poiché passerà a Ciao, Darwin! come ballerina, ma anche sotto quello personale.

Claudia omaggia la Nazionale (screenshot instagram)

Per uno strano giro di destini, infatti, Claudia sposerà Marco Bruganelli, il cognato proprio di Paolo Bonolis.

Il massimo della fama per Claudia Ruggeri è arrivato con la partecipazione ad Avanti un altro!, dove la bella showgirl ha ricoperto il ruolo della Poliziotta e poi di Miss Claudia.

L’incontro con l’attuale marito è arrivato dietro le quinte. A raccontarlo è stata proprio lei