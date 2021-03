claudia-ruggeri,-stivali-e-spacco-abbondate-mandano-instagram-in-tilt

Claudia Ruggeri ha scatenato la passione dei follower con una foto che ha evidenziato la sua sensualità: post che ha fatto il giro del web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)

La “Miss” di Avanti un altro sempre più irresistibile sul web. Nelle ultime settimane è stata una vera protagonista su Instagram dove ha esaltato i suoi follower con una serie di scatti che hanno messo in risalto le sue abbondanze. Protagonista del game show di Paolo Bonolis, da tempo riesce a scatenare la passione dei follower sia nelle sue apparizioni televisive che in quelle sul web. Il motivo è semplice in quanto la bellezza romana da sempre si è distinta per le sue doti fisiche che l’hanno portata ad essere considerata una delle celebrità sui social grazie ai suoi numeri da record che colleziona ad ogni pubblicazione.

Nelle ultime ore è riuscita a catturare le attenzioni generali dei follower con una serie di scatti da bollino rosso. La cognata di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli è stata definita irresistibile dai fan che hanno consumato tutti gli aggettivi per definire la sua sensualità. Una pioggia di like e commenti per la showgirl che proprio non vuole smettere di stupire e provocare. Spesso anche con post che non lasciano troppo spazio all’immaginazione.

L’ultimo post della showgirl ha raccolto una serie impressionante di like e commenti che hanno mostrato la passione dei follower nei suoi confronti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)

Claudia Ruggeri regina del web. E’ questo il titolo che si può dare alle performance che ottiene sui social. Su Instagram la sua crescita è esponenziale e sotto gli occhi di tutti. Basta dare uno sguardo al suo profilo per rendersi conto della popolarità che ha raggiunto e dei numeri che raccoglie. In attesa che possa deliziare il pubblico televisivo insieme a Sara Croce e Laura Cremaschi in Avanti un altro, il web si gode i post della showgirl.

Che raccolgono successi di seguito. L’ultimo pubblicato in ordine di tempo ha mostrato la “Miss” in un soprabito giallo che non ha lasciato troppo spazio all’immaginazione. Stivali scuri e scollatura che fa intravedere il décolleté i dettagli bollenti che hanno reso incandescente l’atmosfera per i follower. Che anche stavolta non hanno trovato più aggettivi per descrivere la bellezza e la sensualità della “Miss” di Avanti un altro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)

