Claudio Amendola ha lasciato Francesca Neri per un’altra. Il gossip impazza, Chi è la famosa, fan increduli

Solo pochi giorni fa, tante riviste di gossip e cronaca rosa hanno annunciato la fine del matrimonio tra Claudio Amendola e Francesca Neri ma, nonostante loro non abbiano ancora rivelato nulla, stanno emergendo nuovi retroscena. Al centro dei riflettori di questa calda estate continuano ad esserci le separazioni di personaggi famosi e molto amati dal pubblico italiano che è sempre più incuriosito dalle motivazioni che spingono i coniugi a prendere una decisione simile.

Dopo quella di Totti con la Blasi, anche la meravigliosa storia d’amore tra Claudio Amendola e l’attrice Francesca Neri è giunta al capolinea, dopo ben 25 anni. La Neri, come da lei dichiarato e rivelato anche nel suo libro, dal 2016 è affetta da cistite interstiziale cronica che, ancora oggi, nonostante alcuni miglioramenti, non la abbandona completamente. E’ una malattia che le ha scombussolato la vita, anche quella di coppia. Al riguardo, però, l’amato attore ha sempre fatto il possibile per aiutarla e starle accanto giungendo ad affermare “Starle a fianco è stato il mio compito, non è stato difficile. È stato più difficile per lei”.

Dal suo canto, Francesca ha sempre speso belle parole nei confronti del marito e della grave situazione della sua malattia. “Tante volte gli ho detto: ‘Su, prendi nostro figlio e vai’. Perché davvero in quei momenti vuoi restare sola, sapendo che nessuno ti può aiutare. Quando vedevo in lui la difficoltà, l’inadeguatezza, l’impotenza, soffrivo ancora di più e allora pensavo che, allontanandolo, avrei evitato almeno il suo dolore. Ma Claudio è sempre rimasto. Con tanti momenti di crisi, giornate durissime, litigi. Però c’è sempre stato. Claudio mi ha salvato”.

Molto probabilmente però, ciò non è bastato e qualcosa tra loro si è rotto tanto da decidere di separarsi. Nessuno dei due ha ancora proferito parola sulla delicata situazione. Quel che si sa è che Claudio Amendola abbia già lasciato casa da diversi giorni prendendo le sue cose. Inoltre, è stato visto a cena, da solo, col figlio avuto dalla Neri, Rocco. Stando alle ultime indiscrezioni di Dagospia che, quasi mai sbaglia, il motivo sia ben altro e quasi sempre il più semplice e scontato.

Ebbene, l’agguerritissimo portale Dagospia, poche ore fa, ha rivelato che la coppia abbia deciso di separarsi già da alcuni mesi e che, addirittura, lui sarebbe innamorato di un’altra. “La storia d’amore tra Francesca Neri e Claudio Amendola era finita da tre mesi. Si vocifera che il cuore dell’attore batta per un’altra donna”. Sarà vero o si tratta solo di un pettegolezzo? Tale vicenda sembra essere il remake di quella che sta coinvolgendo Totti e Ilary. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti per conoscere la verità. E voi che ne pensate? Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra.

Claudio Amendola ha lasciato Francesca Neri per un’altra. Il gossip impazza, Chi è la famosa, fan increduli scritto su Più Donna da Imma Bartolo.