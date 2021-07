Claudio Bisio come non l’avete mai visto: ‘dimenticate’ la testa completamente rasata, ecco come si è mostrato.

È uno degli attori e conduttori più amati della nostra tv. Ma forse non tutti sanno che è possibile seguirlo anche sui social! Parliamo di Claudio Bisio, uno dei personaggi più apprezzati dal pubblico italiano, che da anni si diverte con le sue battute. E proprio qualche giorno fa, sui suoi canali social, Bisio ha pubblicato uno scatto che non è passato inosservato.

Una versione “inedita” del simpaticissimo cabarettista, che ha ottenuto il pieno di likes e commenti. Scopriamo insieme come si è mostrato!

Claudio Bisio come non l’avete mai visto: lo scatto social non passa inosservato!

Ci siamo! Le riprese di Cops 2 sono partite da circa due mesi, nello splendido scenario del Salento, tra Nardò e Lecce, e terminano proprio in questi giorni. Nuove avventure del Commissario Cinardi, interpretato da Claudio Bisio, e della sua banda di Cops. E proprio dal set della miniserie Sky Original, Bisio ha scattato la foto pubblicata qualche giorno fa sui suoi seguitissimi canali social.

“Quando uno è bello può indossare di tutto senza problemi”, scrive l’attore nella didascalia del post, con la sua solita auto ironia. Curiosi di vedere cosa ha indossato? Ecco lo scatto:

Una pioggia di commenti ha invaso il post dell’attore: tutti sono d’accordo con le parole di Claudio, per lui tantissimi complimenti.

L’ennesima prova del grande affetto che il pubblico prova per l’artista 64 enne. Che, come abbiamo detto, tornerà a vestire i panni del commissario di Apulia, quello che dovrebbe essere un paesino tranquillo, tra i più quieti di Italia. Due nuove storie tutte da vivere, dove rivedremo i protagonisti della prima stagione, ma anche molte new entry: non non vediamo l’ora, e voi?