Claudio David, Lara Laino e Giovanna Rigato: amici e presentatori del gala Fashion Christmas Show 2022 a Milano

Vinto anche il premio alla carriera consegnato da Giacomo Urtis a Claudio David e lo dedica a tutto il gruppo Sciscione

Un’altra pagina di storia è stata scritta dal presentatore romano Claudio David, che ha saputo presentare con maestria e simpatia, una serata carica di contenuti e di emozioni insieme alla bellissima, solare e seguitissima influncer Lara Laino, in arte Zia Lara, oltre a Jaques Avella ed alla splendida Giovanna Rigato, durante il grande evento di gala: “Fashion Christmas Show 2022”.

L’amicizia trai conduttori ha permesso che ci fosse una amalgama di professionalità ancora più importante per far brillare una serata di gala del genere. L’evento si è tenuto a Milano presso il Reiwa Fusion Restaurnat. Il presentatore è stato premiato da Giacomo Urtis con una statuetta alla carriera, ma non ha assolutamente intenzione di fermarsi e continua a volare spedito, dedicando il premio ricevuto ad Ines, la mamma che ha in cielo, al papà Massimo, ai suoi sostenitori e a tutto il gruppo cinetelevisivo Sciscione, gruppo per il quale lavora.

Sono stati 8 gli stilisti che hanno vestito le tante modelle ed i tanti modelli che hanno sfilato: Giuliani Medina, Grisel Ibarra, International Fashion, Kospe, Benilove, Maria Torcea, Korn Taylor, Lilly & Maddy, Papà Amadou Sarr, Antonio Oliver. Oltre ai loro straordinari vestiti, si sono esibiti i cantanti: Cecilè El Huracan, Whiteshark, Manuel Toro, Vincenzo Cataldo, oltre alle giovanissime Anna Manzo ed Adriana.

Alla gestione musicale dj Fulvio. Presenti alla serata molti volti noti della TV e del web tra cui: Giacomo Urtis, Chiara Stellina, Rosy Dilettuso, Cecilia De Liberti, Cristel Isabel Marcon, Valeria Liberati e Silvia Tirado. La serata è stato organizzata da: Lucia Helena Ribeiro, Giuliani Medina, Grisel Ibarra e Michael Mangione.

Claudio ci dice: “Nel mio futuro spero ancora di comportarmi da buon cristiano e che ogni proposta nell’ambito dello spettacolo possa essere sempre più di qualità e di rilevanza, sia come attore, che come presentatore, che come speaker o dj. A presto novità.”

