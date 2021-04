Claudio ha mollato Sabina dopo Uomini e Donne | “Era una scocciatura”

Claudio Cervoni e Sabina Ricci sono stati due protagonisti di questa edizione del trono over di Uomini e Donne, sembrava che i due finalmente avessero iniziato un percorso insieme, ma è arrivata la doccia fredda. Che cosa è successo? Claudio l’ha davvero lasciata? E come mai?

Claudio Cervoni è uno dei volti del trono over di quest’anno, come tanti partecipanti dello show di Maria De Filippi era alla ricerca del vero amore e di una relazione stabile con una donna.

Di lui non si è mai saputo molto, ha già un precedente matrimonio e anche una figlia. Negli ultimi 5 anni purtroppo quest’ultima è stata male e lui pure ha avuto un infarto. Ha avuto due storie di cui una con una donna molto più giovane di lui e un’altra molto importante, durata sei anni per la quale ha sofferto a lungo. Quando ha deciso di rimettersi in gioco a Uomini e Donne ha trovato subito del feeling con Sabina, vediamo com’è andata e che cosa è successo esattamente tra i due.

Claudio e Sabina: la storia nata a Uomini e Donne

La coppia ha iniziato a frequentarsi in questi ultimi tempi e sembravano aver ingranato bene. A un certo punto però Claudio ha deciso di mettere uno stop alla storia prendendo completamente in contropiede Sabina. Lei invece si stava legando molto a lui, ma davanti al voltafaccia improvviso aveva stabilito di chiudere. Dopo quest’episodio ci sono stati diversi alti e bassi e, alla fine, sembravano essersi felicemente ritrovati.

Dopo le iniziali incertezze la coppia pareva aver trovato il grande amore, avevano condiviso immagini tenere sui social lasciando presagire che sarebbero usciti dal dating show di Maria De Filippi, come poi era successo, accompagnati da petali rossi. Per Claudio questa era una relazione molto importante, su cui investire parecchio e i due parevano fare proprio sul serio, Sabina infatti aveva già conosciuto i suoi parenti.

Poi il 27 aprile scorso è arrivato l’annuncio che ha gelato tutti i fan, l’ex dama ha dichiarato su Instagram che non stava più con Claudio, ma cosa è accaduto davvero?

Com’è andata a finire

Tutti si sono subito chiesti che cosa fosse successo e a chiarire la situazione è arrivato Cervoni, rilasciando un’intervista a Di Più per spiegare i motivi della rottura. A lasciare la donna è stato lui e le cause sono diverse. L’uomo sostiene di aver percepito della gelosia in Sabina, quando gli arrivava una mail lei voleva controllargli il telefono, inoltre gli metteva il muso senza dirgli quale fosse il problema, creando un’atmosfera molto pesante.

Claudio ha parlato anche di incomprensioni caratteriali, lui si era allontanato momentaneamente dai social per un evento accaduto alla sua famiglia, voleva stare da solo, ma lei non ha rispettato il suo desiderio e ha contattato più volte suo fratello. Ogni giorno inoltre c’era un problema diverso con lei ha dichiarato: “Ogni giorno sorgeva un problema diverso e ogni volta per me era una scocciatura”.

Inoltre Sabina non lo faceva stare sereno, era aggressiva, non affrontava le cose non calma e così alla fine lui non ce l’ha fatta più. In passato ha avuto un infarto e questo l’ha fatto riflettere molto su come vivere la sua vita e il risultato è che la donna non è inclusa.

