Claudio Lippi, Parole di fuoco su Elisa Isoardi “Ecco perchè l’hanno fatta fuori, vi svelo cos’ha fatto”

Claudio Lippi è tornato a parlare di Elisa Isoardi e del loro periodo insieme a La prova del cuoco. La presentatrice inizialmente prese il timone del programma culinario solo per un periodo di tempo, quando la padrona di casa Antonella Clerici era incinta. Ma in questo periodo la Rai fu ben sorpresa di vedere uno share aumentare piuttosto che diminuire, così decise di affidarle perennemente il programma che andava in onda dal lunedì al venerdì nella fascia del mezzogiorno. Un duro colpo per la sua collega, che come troppo spesso capita si è ritrovata senza un lavoro a causa di una gravidanza.

Antonella Clerici però non ha mai portato rancore nei confronti di Elisa Isoardi, o almeno questo è quello che dice. Sulla Rai le opportunità devono essere colte al volo, anche quando questo comporta fare le scarpe a un collega. La ruota gira e tutti prima o poi si ritrovano a dove rubare una trasmissione. Intanto, la conduttrice ha portato avanti il suo lavoro scegliendo di farsi affiancare da un volto ben conosciuto sul piccolo schermo, quello di Claudio Lippi. Tra i due è nata una bellissima sinergia davanti alle telecamere, che ha sicuramente contribuito al successo di La prova del cuoco.

In quel periodo Claudio Lippi era in seria difficoltà. Lontano dal mondo dello spettacolo da un bel pezzo, aveva lapidato tutto il suo patrimonio a causa di una amministrazione sbagliata. La chiamata di Elisa Isoardi a La prova del cuoco è stata sicuramente un toccasan per il presentatore, che ha potuto mettere un po’ di ordine tra i suoi conti e tornare davanti alle telecamere. Per questo l’uomo ringrazia molto la sua collega e ha sempre bellissime parole per lei. Anche oggi, dopo anni dal loro periodo insieme, torna a parlarne e ricorda quanto sia stato difficile per la presentatrice subentrare ad Antonella Clerici.

“Intanto, mi faccia ringraziare sia l’una che l’altra. Speche Elisa che, poverina, ha raccolto un’eredità difficilissima e, in più, era fidanzata con una persona molto famosa e divisiva, cosa che le ha attirato fucili da ogni dove”. Che il mondo della Rai sia strettamente legato a quello della politica è risaputo, ed essere la compagna di Matteo Salvini più essere un’arma a doppio taglio. Intanto, il periodo di successo di La prova del cuoco con Claudio Lippi e la Isoardi è durato ben poco e il programma è stato ben presto eliminato dal palinsesto. Un periodo particolare per il conduttore, che stava anche affrontando dei problemi personali.

Non solo la chiusura di La prova del cuoco, anche un profondo periodo di crisi con la moglie, che voleva lasciarlo. Ma tutto è bene quel che finisce bene e oggi Claudio Lippi è ancora felicemente sposato: “Io e mia moglie, dopo un periodo di crisi, siamo ritornati insieme. E’ lei stessa a volerlo, perché sotto una scorza dura c’è una donna comprensiva e attenta. E poi io sono un uomo che nella vita ha perso tutto due volte.

Oggi sorrido a tutti, anche a chi mi vuole male. E’ la mia forza”. Non si può dire che anche Elisa Isoardi si sia rialzata dal fallimento. Ancora oggi la donna è fuori dal mondo del piccolo schermo. Per continuare ad avere news seguiteci anche sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Claudio Lippi, Parole di fuoco su Elisa Isoardi “Ecco perchè l’hanno fatta fuori, vi svelo cos’ha fatto” proviene da Più Donna – Notizie di Attualità, Gossip, Spettacolo e Tv.