CLAUDIO OLIVERO con la sua azienda agricola biologica che produce con passione le sue UOVA Bio.

L’azienda produce e commercializza uova biologiche. Per questo motivo Claudio Olivero ha scelto di costruire una realtà a ciclo chiuso e completamente autosufficiente: le galline vengono seguite con attenzione e cura fin dalla nascita. Libere di razzolare all’aperto, mangiano esclusivamente mangimi biologici coltivati direttamente e senza l’uso di pesticidi, composti da grano, mais, orzo, erba medica, lino, canapa e soia. L’alimentazione riceve un’attenzione continua con ricette nutrienti e bilanciate, appositamente studiate insieme al veterinario dell’azienda. Gli stessi animali, inoltre, pensano alla concimazione del terreno così che il loro letame, abbinato ad una sapiente rotazione delle colture, garantisca la naturale autofertilizzazione. Inoltre l’azienda si avvale di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia ecosostenibile e, per gli imballaggi, sceglie carta riciclata mantenendo una costante attenzione all’ambiente. L’obiettivo è produrre uova bio di altissima qualità preservando un ecosistema in equilibrio e all’interno del quale gli animali possano condurre una vita tranquilla secondo la loro natura. Galline sane fanno uova buone, sia dal punto di vista nutrizionale che per il palato di chi ha il piacere di gustarle. Il risultato di questa attenzione è un prodotto dalle elevate proprietà nutrizionali e in grado di soddisfare i gusti più esigenti.

L’Azienda Agricola Olivero Claudio ha radici storiche. L’inizio fu con l’attività di famiglia che allevava bovini a Monasterolo di Savigliano (un piccolo paese nel cuneese) e con la quale Claudio Olivero conobbe da vicino il lavoro del contadino. Cresciuto con i ritmi della natura, ha maturato un profondo rispetto per il lavoro della campagna così come lo si faceva una volta, puntando al tempo stesso verso tecnologie innovative ed ecosostenibili. Con questa ispirazione, trasforma l’attività dell’azienda familiare dall’allevamento di bovini all’allevamento delle galline e alla produzione di uova secondo il metodo biologico che garantisce il loro benessere e permette una grande libertà agli animali. Decide anche di coltivare lui stesso tutto il mangime biologico delle sue galline, permettendo un controllo completo e la massima qualità del mangime. Il risultato è una produzione trasparente all’interno di un ciclo chiuso (riciclando la materia organica) che permette di creare un rapporto chiaro e limpido con i consumatori, offrendo un prodotto sicuro e di qualità indiscutibile. Nella visione di Claudio dell’agricoltura, artigianalità e modernizzazione devono essere un tutt’uno per offrire alimenti sani e buoni, rispettosi della società e dell’ambiente. Soddisfatto della strada intrapresa, la sfida continua nell’impegno di un lavoro etico e al cento per cento biologico.

L’azienda produce materie prime genuine di alta qualità e propone anche derivati per uso quotidiano o per gli artigiani che operano nel settore: ovoprodotti biologici pastorizzati (tuorlo, albume e misto d’uovo), cereali, legumi, nocciole e grano saraceno. Spaziando con la creatività, Claudio Olivero ha pensato a preparati innovativi quali i biscotti Saracetti, dal sapore rustico di nocciola tostata e grano saraceno. Un fiore all’occhiello è il Sanbay, delizioso zabaglione biologico a base di tuorlo d’uovo, vino Passito di Sicilia e zucchero di canna. Un dolce al cucchiaio perfetto da degustare puro o in abbinamento con panna, biscotti, gelato o frutta fresca. Ottimo anche per impreziosire torte e svariate ricette. Così come lo Zabaglione Bio al Moscato, crema densa dal sapore delicato, simbolo della cultura enogastronomica piemontese. Impossibile inoltre non spendere due parole sulle uova lino e canapa, uniche nel loro genere, alimento delizioso e innovativo, frutto di attente ricerche per un sapore ancora più buono e ricche di Omega 3, preziosi alleati della nostra salute.

Un visionario, innovatore e colui che trasmette ogni giorno la nostra filosofia basata su Equilibrio, Armonia e Rispetto.

Il fondatore dell’azienda agricola biologica Claudio Olivero. Dalla tradizione contadina famigliare , Claudio Olivero ha introdotto nella grande azienda agricola del padre l’allevamento biologico delle galline ovaiole.

Gli spazi ampi permettono alle galline di pascolare in tranquillità e di cercare ristoro all’ombra delle piante nella stagione più calda.A sera, quando ne sentono il bisogno, le galline si ritirano sotto gli ampi porticati, dove riposano e dove, nel corso della giornata, depongono le uova.

Nei campi dell’azienda Claudio produce tutto il nutrimento per le sue galline. Porta i cereali ad un mangimificio certificato che provvede alla molitura e gli restituisce il mangime pronto.

Coltiva biologico ricercando l’equilibrio dell’ecosistema, usando varie tecniche per migliorare la fertilità naturale del suolo, aumentando la salute dei vegetali e quindi degli animali adottando la rotazione delle coltivazioni come sistema di autofertilizzazione del terreno.

Ha un ciclo autosufficiente e le coltivazioni di grano, mais, orzo, erba medica, avena, soia danno prodotti di alta qualità. Vitamine, proteine, enzimi e sostanze nutritive sono contenute nei cereali integrali in chicchi, stoccati in azienda e miscelati con una ricetta bilanciata e monitorata dal veterinario, sempre presente in azienda.

Versatilità, freschezza data dalla raccolta bigiornaliera, fertilità naturale, 4 mq di prato per animale, aria pura…e amore per la terra a volontà.

LE UOVA BIO MAIS ED ERBA MEDICA

Le uova mais ed erba medica sono perfette per chi desidera portare in tavola tutti i giorni una fresca scelta di benessere e di sapore. Avete mai desiderato di trovare le stesse uova genuine che potreste comprare da un contadino, ma disponibili nel negozio sotto casa, sicure, garantite e controllate dalla nostra azienda agricola biologica, con il pallino della massima qualità? Le uova biologiche Claudio Olivero, deposte da galline nutrite con mais ed erba medica, sono perfette per chi desidera portare sempre in tavola una fresca scelta di benessere e di sapore. Le nostre galline sono allevate seguendo i dettami dell’agricoltura biologica, vivono nei nostri allevamenti piemontesi, e sono libere di razzolare all’aperto all’ombra dei nostri noccioleti. L’amore per la natura, il rispetto della tradizione, il desiderio di innovare senza stravolgere, sono i valori che guidano da sempre il lavoro e la passione di Claudio Olivero. Le uova Mais ed Erba medica di Olivero sono ricche di gusto e di proprietà benefiche, perché contengono elementi di prim’ordine, tra cui calcio, fosforo, sodio, enzimi, grassi e vitamine. In particolare, la vitamina E ha una spiccata attività antiossidante contro i radicali liberi (molecole instabili che possono causare malattie) e rallenta il processo naturale di invecchiamento dei tessuti. Le nostre uova Mais ed Erba medica, versatili e delicate, sono le perfette protagoniste delle ricette più tradizionali, ma anche essenziali alleate per la perfetta riuscita di ogni nuova idea che vogliate sperimentare in cucina. LE UOVA BIO LINO E CANAPA Ricche di Omega 3 Le uova lino e canapa rappresentano per la nostra azienda una vera e propria eccellenza. Sono un alimento delizioso e innovativo, frutto di attente ricerche, pensato per soddisfare il palato e portare al tempo stesso importanti benefici dal punto di vista della salute. L’alimentazione biologica delle galline viene ulteriormente arricchita con semi di lino e canapa, che rendono l’uovo ancora più appetitoso dal punto di vista del sapore e soprattutto più “buono” per la salute di chi lo assume. I semi di lino e canapa contengono infatti elevate quantità di Omega 3 di origine vegetale, che la gallina trasforma durante la digestione, deponendo uova ricche di Omega 3 di origine animale (più facili da assimilare da parte del nostro corpo). Come dimostrano i più recenti studi scientifici, sono preziosi alleati della nostra salute, hanno un effetto benefico sulla pressione, sull’attività cerebrale, persino sull’umore e aiutano a combattere le malattie croniche, i disordini immunitari oltre che infiammatori. Il corretto bilanciamento tra Omega 3 e Omega 6, altra varietà di acidi grassi animali fondamentali per l’organismo, differenzia le nostre uova da quelle convenzionali, agevolandone la digeribilità e rendendole adatte anche ad anziani, bambini, sportivi e future mamme. LE UOVA BIOLOGICHE BIANCHE

SEMI DI LINO E CANAPA Bianche, come le piume delle nostre galline Livornesi. Riconoscibili non solo dal colore caratteristico ma anche dal gusto delicato. Presentano le stesse caratteristiche nutrizionali delle uova lino e canapa. Pensiamo al vostro benessere come a quello delle nostre galline. Per questo arricchiamo la loro alimentazione con semi di lino e canapa, ricchi di Omega 3 naturali. Grazie a questa speciale alimentazione otteniamo un prodotto unico con un rapporto tra Omega 6 e Omega 3 ottimale, vicino al 4:1. il rapporto tra questi due acidi grassi nelle uova convenzionali è fortemente sbilanciato (65:1 a favore degli Omega 6), mentre nelle nostre uova bianche lino e canapa il rapporto è ottimale. Gli Omega 6 e Omega 3 contenuti nelle nostre uova riducono i trigliceridi e migliorano il profilo del colesterolo. Hanno benefici sulla pressione, sull’attività cerebrale e sull’umore oltre a favorire l’equilibrio metabolico e proteggere il cuore e il cervello dalle patologie vascolari. Per esaltare il loro gusto delicato, consigliamo di gustarle in purezza.

ZABAGLIONE BIO AL VINO PASSITO DI SICILIA Il Sanbay è lo zabaglione biologico, una crema per intenditori che esalta il sapore genuino delle nostre uova e che si ispira alla tradizione culinaria piemontese. La sua ricetta è la stessa del XVI secolo, attribuita a Fra Pasquale De Baylon e nota come crema di San Baylon, da cui derivano sia il nome di “zabaglione” sia quello del nostro Sanbay. Leggero, nutriente e privo di glutine, è reso gustoso ed energetico grazie a pochi semplici ingredienti bio: uova delle nostre galline allevate all’aperto e nutrite con cereali biologici dell’azienda, zucchero e vino bianco Passito di Sicilia, per conferirgli la caratteristica nota aromatica di frutta passita. Servito caldo o freddo, si presta alle ricette più creative ed è ideale per accompagnare il gelato, la panna o la macedonia di frutta fresca. Ma la sua vera bontà si può gustare in purezza, apprezzandone tutte le sfumature di gusto direttamente dal barattolo o condividendolo con amici e familiari in eleganti coppette che doneranno un tocco speciale ai momenti condivisi.