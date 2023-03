Clayton & Romário comemoram sucesso de ‘Namorando ou Não’, parceria com Luan Santana: ‘Muito felizes’

Single recém-lançado fechou a semana na 20ª posição entre as 50 músicas mais tocadas no Spotify Brasil. Dupla esteve em Ribeirão Preto para lançamento do Ribeirao Rodeo Music. Clayton e Romário durante festa de lançamento do Ribeirão Rodeo Music 2023 em Ribeirão Preto, SP

Érico Andrade/g1

Três semanas após o lançamento de “Namorando ou Não” nas plataformas de streaming, Clayton & Romário comemoram o sucesso do single que faz parte do DVD “No Mineirão”. A faixa foi gravada durante o show em Belo Horizonte (MG) em outubro de 2022 e tem a participação especialíssima de Luan Santana.

A primeira sofrência dos goianos fechou a semana na 20ª posição entre as 50 mais tocadas no Spotify Brasil. O vídeo dela soma 19,4 milhões de visualizações no YouTube (assista abaixo) duas semanas após a estreia.

“Foi uma surpresa. Em muito pouco tempo foram todas essas visualizações, todos esses streams. A gente está muito feliz com tudo que vem acontecendo com todas as faixas desse DVD e essa eu acho que veio para coroar tudo que a gente vem plantando de muito tempo. Eu tenho certeza que a galera abraçou”, diz Clayton.

De passagem por Ribeirão Preto (SP) , onde a dupla participou do lançamento do Ribeirão Rodeo Music 2023, os sertanejos atribuíram o bom desempenho da faixa à letra.

Segundo Clayton, todo mundo já foi “vítima” do fim de um relacionamento quando ainda estava apaixonado e ficou naquela dúvida do que poderia ter sido, mas não foi.

“Eu acho que todo mundo passa por isso na vida, aquela coisa que você fica em dúvida se ia dar certo ou não ia [um relacionamento], e a música eu acho que vai ao encontro com todo mundo, porque todo mundo viveu isso mesmo que na adolescência, depois de adulto. É o que a gente recebe da galera nos shows.”

“O objetivo da música é sempre esse, fazer parte e as pessoas sentirem parte daquilo também, daquela letra, daquela melodia. Acredito que o recado está sendo bem dado”, afirma Romário.

Clayton e Romário comemoram sucesso do DVD No Mineirão e da faixa ‘Namorando ou Não’

Érico Andrade/g1

Sertanejos de longa data – a carreira deles já tem cerca de 16 anos –, Clayton & Romário ganharam visibilidade durante a pandemia, quando muitos artistas tiveram que abandonar os shows presenciais e apostar nas lives.

Da internet para os palcos, conquistaram o público de vez com “Água Nos Zói”, do DVD no “Churrasco 2 (Ao Vivo Volume 2)” e que tem reforço especial de Jorge & Mateus. O trabalho ainda rendeu “Aí eu Chorei”, moda divertida com direito a falsete e tudo.

Momento especial

Com o DVD “No Mineirão”, que teve sete faixas lançadas em fevereiro deste ano, entre elas “O Grau Bateu”, os sertanejos acreditam que estão em uma fase especial da carreira.

“O que a gente sempre sonhou está acontecendo, que é fazer parte da vida das pessoas com a música. Com a ‘Namorando ou Não’, graças a Deus, não está sendo diferente. A gente está conseguindo alcançar um público maior ainda, que às vezes não conhecia o Clayton e Romário e que está passando a conhecer agora. A ‘Namorando ou Não’ está sendo muito especial, vai ficar eternamente gravada na nossa vida e espero que na vida de muita gente”, diz Romário.

Clayton e Romário se apresentaram na festa de lançamento do Ribeirão Rodeo Music em Ribeirão Preto, SP

Érico Andrade/g1

Projeto Amanhecer

Em Ribeirão Preto, onde são atração no dia 20 de abril no Ribeirão Rodeo Music, Clayton e Romário apresentam o show “Amanhecer”.

Eles se juntaram à União dos Grandes Eventos (UGE), que reúne os principais rodeios do Brasil, para uma apresentação exclusiva em cada um dos eventos que integram a associação formada para fortalecer o seguimento no Brasil.

“A gente recebeu o convite deles para poder fazer esse projeto. A gente sempre gostou de amanhecer com a galera mesmo antes disso tudo, quando a gente era a última atração da noite. A gente sempre levou isso porque a galera gosta, a gente sabe que a turma gosta. Eu acho que foi uma junção perfeita, foi um convite que a gente aceitou com o coração superaberto e eu acho que esse ano a gente vai passar pelos maiores eventos no rodeio do Brasil com esse projeto”, diz Clayton.

Como o próprio nome do show já diz, Clayton e Romário só devem sair do palco na manhã do dia seguinte. “Não esqueçam de levar os óculos escuros”, alerta Romário.

Clayton e Romário durante o lançamento do Ribeirão Rodeo Music em Ribeirão Preto, SP

Érico Andrade/g1

Novos rumos

Ainda colhendo frutos do novo DVD, os sertanejos dizem que sete faixas do trabalho ainda estão para serem lançadas.

“A gente ainda não terminou de lançar o DVD. Ainda faltam sete músicas, mas a gente já está preparando um single, porque entre um DVD e outro, a gente vai lançar uma música ou um clipe”, diz.

A data do lançamento ainda não está certa, mas tem mais surpresa a caminho.

“Eu não tenho a data. Tenho a participação, mas não posso contar a parceria que a gente vai fazer. Mas pode ter certeza que vai ter coisa boa por aí”, afirma Clayton.

Leia mais sobre o Ribeirão Rodeo Music 2023

Vídeos: Tudo sobre Ribeirão Preto, Franca e região

valipomponi