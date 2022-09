Clemente Romano: Papa Clemente I – Con te a Roma

Clemente di Roma è considerato il terzo vescovo di Roma e uno dei Padri Apostolici. Tra le prove più autentiche del legame di Clemente con la Chiesa romana c’è la menzione del suo nome nella sua liturgia. I primi cristiani, alla morte di un vescovo, non smettevano di menzionarne il nome nelle preghiere pubbliche, così la menzione del nome di Clemente. Attualmente, il Canone romano della Messa, dopo i nomi degli apostoli, recita i nomi di Lino, Cleto e Clemente; con alcune prove che la liturgia del II secolo conteneva gli stessi nomi.

I predecessori di Clemente di Roma sono Lino e Cleto, di cui non si sa nulla e che sono semplicemente dei nomi in un elenco. Tuttavia, Clemente di Roma è più di questo, soprattutto perché scrisse una lettera ai Corinzi, molto rispettata dalla Chiesa primitiva e conservata fino ad oggi.

La lettera di Clemente di Roma ai Corinzi si concentrava sul ripristino dell’armonia nella chiesa di Corinto, che era stata infastidita da questioni riguardanti la disciplina piuttosto che la dottrina. La maggior parte della lettera si occupa di imporre i doveri dell’umiltà, della mitezza, della sottomissione all’autorità legittima, e poco si sforza di negare l’errore dottrinale.

La lettera è motivata dal fatto che un gruppo di cristiani di Corinto si era coalizzato contro i loro capi e li aveva destituiti. Clemente di Roma scrive loro dicendo che si sono comportati male e ricordando l’importanza dell’amore cristiano e dell’unità. Quanto detto all’inizio della lettera in merito alle tragedie subite dalla Chiesa è esemplificato da alcune petizioni e preghiere rivolte ai governanti terreni, affinché essi stessi si sottomettano e riconoscano l’onore dato loro da Dio e non lo contrastino.

In un’opera d’arte, Clemente di Roma può essere identificato come un papa con un’ancora e un pesce, che potrebbe riflettere una storia sulla sua morte, dove si dice che sia stato messo a morte attraverso un’ancora e gettato in mare. Alcune opere presentano l’aggiunta di una macina, di una fontana da cui sgorgavano le sue preghiere, di chiavi o di un libro. La croce dei marinai è anche chiamata croce di San Clemente, in riferimento al modo in cui fu martirizzato.

La chiesa di San Clemente di Roma si trova nella valle tra le colline del Celio e dell’Esquilino, ed è ora nelle mani della Provincia irlandese dei Domenicani. È il modello più perfetto di basilica primitiva a Roma, sebbene sia stata costruita alla fine del XII secolo, con l’atrio, gli amboni e il coro racchiusi da un muro.

Foto di Wikipedia Commons.