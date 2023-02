Cliente de bar é baleado no braço durante assalto em Ribeirão Preto

Crime aconteceu neste sábado (25) no bairro Campos Elíseos. Homem estava com uma faca na mão quando os bandidos começaram a abordar clientes do estabelecimento. Cliente de bar é baleado durante assalto em Ribeirão Preto

O cliente de um bar foi baleado no braço esquerdo durante um assalto no bairro Campos Elíseos, neste sábado (25), em Ribeirão Preto (SP).

Segundo a polícia, ele estava com uma faca na mão quando os bandidos chegaram e anunciaram o assalto.

Os criminosos deixaram o carro na Rua Mem de Sá e foram a pé ao bar na Rua Fernão Sales. Eles chegaram a levar celulares de clientes.

Neste momento, a vítima apareceu com a faca e foi baleada. O homem foi socorrido e levado para a Santa Casa.

Os ladrões tentaram roubar um carro que estava estacionado em frente ao estabelecimento, mas não conseguiram e correram de volta à Rua Mem de Sá, onde encontraram um veículo com a porta aberta e a chave no contato e fugiram. Esse carro foi encontrado horas depois do bairro Marinceck.

A perícia da Polícia Civil foi chamada ao local e isolou a área.

