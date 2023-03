Cliente é morto a tiros em lanchonete na Zona Norte de Aracaju

De acordo com a Polícia Militar, ele estava comprando um lanche com a esposa, quando duas pessoas se aproximaram e efetuaram diversos disparos. Um homem de 26 anos foi morto a tiros em uma lanchonete localizada na Avenida Paulo Figueiredo Barreto, no Bairro Lamarão, em Aracaju, no fim da noite desse domingo (6).

O corpo da vítima foi levado ao Instituto Médico Legal, em Nossa Senhora do Socorro.

Ainda segundo a PM, o homem morto tem passagens na polícia por roubo.

Vittorio Rienzo