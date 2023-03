Clientes de agência no interior de SP descobrem que pacote de viagem para Punta Cana não foi reservado ao tentar embarcar

Agência de viagens de Pederneiras alega problemas financeiros devido à pandemia. Outras pessoas que pagaram pela mesma viagem já foram avisadas do cancelamento, mas ainda não foram ressarcidas. Vítimas questionam responsáveis por agência de viagens de Pederneiras (SP) por suposto golpe

Centenas de moradores de Pederneiras (SP) e região estão revoltados com um suposto golpe aplicado por agência de viagens localizada no município. Apesar da aquisição de pacotes turísticos internacionais, as excursões foram canceladas de uma hora para a outra.

Mais de 160 pessoas estavam com viagem para Punta Cana marcadas para o mês de abril e foram avisados do cancelamento, mas alguns turistas com viagem para o mesmo destino agendada para o último domingo (5) descobriram somente no aeroporto, em São Paulo (SP), que o pacote não estava reservado.

O prejuízo individual, segundo os clientes, pode chegar a R$ 11 mil dependendo do pacote comprado. Nos últimos dias, os responsáveis pela agência de viagens informaram que resolveriam o problema, inclusive com a devolução do dinheiro.

No entanto, os clientes se depararam com as portas da empresa fechadas durante essa semana. Um comunicado foi colado na fachada. Segundo a Polícia Civil vários boletins de ocorrência foram registrados e um inquérito foi aberto para investigar o suposto crime de estelionato.

Em nota, os responsáveis pela agência Gira Mundo Turismo informaram que estão passando por dificuldades financeiras devido às consequências da pandemia de Covid-19 que se agravaram nos últimos meses, mas que irá honrar com todos os compromissos assumidos com clientes e que estes serão contados individualmente para devolução dos valores contratados.

Aviso aos clientes foi colocado na porta da agência em Pederneiras

